La colla castellera dels Moixiganguers d’Igualada va tornar a carregar el 3 de 9 dissabte passat en la jornada castellera que es va viure a la plaça de l’Ajuntament en el marc de la Diada de la Capitalitat de la Cultura Catalana a la capital de l’Anoia. El 3 de 9, que la colla ha carregat i descarregat aquest mateix any, en els darrers dos intents ha caigut a l’hora de descarregar-lo. De totes maneres, s’apunten el fet d’haver aixecat el primer castell de nou a la plaça de l’Ajuntament. Els igualadins van completar l’actuació amb castells d’alta complexitat, com un 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre.

Els Moixiganguers van estar acompanyats dels Castellers de Vilafranca, que venien d’imposar-se al concurs de Tarragona, i dels Castellers de Sant Cugat. Els de Vilafranca van completar amb solvència el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. És el que es coneix com a tripleta màgica, una actuació que no havien completat des del 2018. Els santcugatencs no van passar de la construcció de 7 pisos.