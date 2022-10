El PSC Anoia ha registrat al Parlament una proposta de resolució per demanar «més finançament i projecció per a l’Abric Romaní de Capellades». Un jaciment que fa 40 anys que s’està excavant i en el qual aquest estiu, per primera vegada, s’hi ha trobat restes humanes, fet que obre una nova dimensió de l’enclavament i la seva projecció internacional.

Davant d’aquesta rellevant notícia, la diputada de Cultura del PSC al Parlament de Catalunya, Rocío García, ha reclamat que la Generalitat hi presti més atenció. García va visitar l’Abric Romaní a principis de setembre acompanyada dels regidors del PSC Capellades Aaron Alcazar i Núria Bonfill, el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, i del conseller de Turisme del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez. Constatada la necessitat de garantir el futur de la recerca arqueològica a l’Abric Romaní, es va decidir presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que s’ha registrat aquesta setmana. La proposta de resolució demana a la Generalitat «establir un estatus diferenciat per a la gestió d’aquest jaciment arqueològic que augmenti els recursos econòmics per garantir l’execució de l’activitat arqueològica i el manteniment de la infraestructura, planifiqui la promoció i difusió científica i dels seus valors culturals que faci realitat el desenvolupament total del Pla Director del Projecte NEAN Parc Prehistòric de Capellades». I també demana «obrir una línia de suport econòmic a l’Ajuntament de Capellades per contribuir a les despeses que l’està suposant al consistori el desenvolupament de les intervencions arqueològiques a l’Abric Romaní». El PSC ha presentat la resolució amb la confiança que pot ser aprovada pel Parlament. Considera que seria «un suport molt important per al desenvolupament del projecte cultural de Capellades i per esdevenir un motor de dinamització a la comarca». Els resultats de la recerca científica desenvolupada a l’Abric Romaní fan d’aquest jaciment un dels més importants d’àmbit internacional per al coneixement del món dels neandertals. El PSC considera que té una gran potencialitat científica i divulgadora sobre la prehistòria i el paleolític».