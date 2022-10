El PSC de l'Anoia afirma que la Generalitat no es proposa fer la comissaria dels Mossos a l'Anoia Sud, encara que aquesta sigui una petició que ha rebut a través del Parlament de Catalunya. El dia 6 de juny del 2022, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel PSC, a través del diputat igualadí Jordi Riba, per reclamant millores en l’organització del cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud, i entre aquests acords hi havia el compromís del govern a estudiar la necessitat de dotar d’una nova comissaria de Mossos a l’Anoia Sud. La petició anava acompanyada de l'afegitó que a part de l'oficina calia tenir en compte una nova reorganització de la zona, tant a nivell funcional com de número d'efectius.

El PSC denuncia que, mentre al Parlament ERC va votar a favor de la comissaria dels Mossos a l’Anoia Sud, des de l'executiu, governat també pels republicans, hi ha una resposta negativa. Els socialistes assenyalen a la punta de la piràmide, en concret al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Els grups municipals del PSC als ajuntaments de Piera, Masquefa i els Hostalets consideren “molt greu i negativa per al territori aquesta resposta, ja que posa en perill la cohesió social a l’Anoia Sud posant en dubte drets tan fonamentals com els de convivència o propietat”. Els tinents d’alcalde de Piera Javier Perellón i Carme González, el tinent d’alcalde de Masquefa Dani Gutiérrez i el regidor i exalcalde dels Hostalets Dani Vendrell consideren que “l’Anoia Sud està oblidada pel govern de la Generalitat" i acusen ERC d'haver-los "enganyat" amb la comissaria del Sud. Els socialistes argumenten que quan va entrar en servei l'única comissaria de Mossos d’Esquadra a l’Anoia, l’any 2004 (que es troba a Igualada), l’Anoia Sud tenia una població de 25.000 habitants. El 2020, la població havia augmentat fins a les 42.500 habitants. Com a conseqüència d’aquesta important evolució demogràfica, la planificació de la distribució i organització dels efectius policials dels Mossos d’Esquadra presenta un desajust evident amb l’estructura poblacional actual i per tant amb l’evolució de les necessitats de serveis policial que s’ha produït en paral·lel a l’augment demogràfic. El PSC recorda que “l’estructura urbanística del territori, format per nuclis urbans i gairebé 25 urbanitzacions, fa inviable el control i el coneixement de la realitat territorial per part de Mossos”. A això, a parer dels socialistes, cal afegir-hi “el dèficit d’infraestructures viàries entre Igualada i l’Anoia Sud, que fa que els temps de reacció siguin excessivament alts, o les incidències provocades per la descoordinació entre les comissaries d’Igualada i Martorell que han comportat temps de reacció excessius”. Malgrat la resposta negativa del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el PSC de Piera, Masquefa i els Hostalets continuarà reclamant “un model policial per al territori que garanteixi la cohesió social dels nostres veïns i veïnes a través de la seguretat ciutadana i una presència dels cossos de seguretat dimensionada i consolidada al nostre territori amb la creació de la comissaria de l’Anoia Sud”, segons han explicat els portaveus de la formació.