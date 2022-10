El Consell Comarcal de l'Anoia es troba en una situació d'alerta, ja que no pot pagar les nòmines dels seus 180 treballadors ni tampoc els proveïdors. Segons el president de l'ens, Xavier Boquete, el motiu és que s'han quedat sense la figura de l'interventor, imprescindible per poder fer els pagaments. En aquests moments ningú pot assumir la signatura de les nòmines i la previsió és que els treballadors no cobrin, almenys, fins al 2 de desembre quan està previst que un altre treballador del Consell ja tingui els mèrits necessaris per accedir a la plaça. Boquete deixa clar que no es tracta d'un problema de liquiditat sinó "burocràtic". Es dona el cas que el secretari també està de baixa.

El president del Consell Comarcal de l'Anoia va anunciar aquest dimarts als representants dels treballadors que no podrien cobrar les nòmines, almenys, fins a principis de desembre. Aquesta situació també afectarà el pagament dels proveïdors, les contractacions i tots els processos que necessitin la signatura de l'interventor. Boquete ha explicat que el motiu és que l'interventor s'ha agafat la baixa voluntària i, per tant, no hi ha ningú que pugui assumir la signatura de les nòmines.

Boquete és conscient que el 2 de desembre és "massa tard" perquè els treballadors es quedarien sense cobrar les mensualitats d'octubre i de novembre. Per això, ha avançat que aquest dijous es reunirà amb la Direcció General de l'Administració Local per demanar autorització perquè amb la signatura del gerent o del tresorer es puguin abonar les nòmines. "Això ens ho ha d'autoritzar algú perquè si no jo estaria incomplint la llei", ha admès.

El president ha lamentat les dificultats amb què es troben els ajuntaments i consells comarcals per cobrir les places d'interventors. "En aquest país tenim un problema i és que no hi ha funcionaris habilitats per cobrir aquestes places", ha exposat. La solució que ha trobat l'ens és habilitar un treballador del Consell Comarcal per poder fer aquestes funcions, però això no serà possible fins el 2 de desembre perquè serà quan reunirà els mèrits necessaris per poder exercir la plaça.

Boquete també ha volgut desvincular aquesta situació de la investigació que té oberta Antifrau des de l'any 2019. El president ha explicat que els hi ha sol·licitat informació sobre qüestions retributives de dos funcionaris del Consell Comarcal, però deixa clar que no hi ha "causa-efecte" entre una cosa i l'altra.