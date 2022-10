El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha alertat a través d’un comunicat del que qualifica de «caos en la gestió del Consell Comarcal de l’Anoia tant a nivell intern com públicament», davant la situació de presumptes irregularitats que ha derivat un col·lapse que ara afecta el pagament de salaris dels treballadors. El sindicat també critica el qualifica de «manca absoluta de respecte als drets de les persones treballadores i dels seus representants legals i ho fa des del mes d’abril de 2021».

Segons CCOO, «no és de rebut que l’Oficina Antifrau de Catalunya estigui investigant el Consell Comarcal de l’Anoia i que el seu personal se n’assabenti pels mitjans de comunicació. Les conseqüències que pot tenir aquest fet poden resultar molt greus i han generat un lògic neguit».

En aquest sentit, afirma que la inexistència de les figures de la Secretaria i la Intervenció (imprescindibles, per exemple, per l’abonament de les nòmines) «no és un fet puntual». I ho atribueix a la «manca de voluntat de la direcció del Consell per gestionar, amb rigor i compromís una administració pública important per als ciutadans i les ciutadanes de l’Anoia».

A més, retreu que la direcció «fins i tot ha intentat responsabilitzar de la situació al Comitè d’empresa. Aquest es va negar, amb tota la raó, a donar el vist-i-plau a una modificació de la relació de llocs de treball que no incorporava els compromisos acordats i signats pel propi Consell, tot plegat davant d’un assessor de CCOO».

El sindicat afirma que la direcció del Consell «no ha deixat de dificultar la negociació col·lectiva, menyspreant el paper del Comitè d’empresa, mantenint una estructura salarial caòtica i irracional (impròpia d’una administració pública), i arribant a amagar informació a la representació legal de la plantilla».

CCOO reclama un gir de 180º en la política interna del Consell, «així com un respecte a les treballadores i els treballadors». El sindicat també requereix rebre informació sobre l’actuació de l’Oficina Antifrau, «el respecte als acords signats, i el desplegament efectiu dels seus continguts en benefici de tothom».

La Intersindical demana «unir forces»

Per la seva part, la Intersindical Anoia també ha fet públic un comunicat en què es mostra «profundament preocupat» per la situació, i exposa que «no han de ser les treballadores de l’entitat comarcal les qui assumeixin amb el seu sou la nefasta gestió dels darrers anys, sinó que ho facin tots aquells que tinguin algun tipus de relació i implicació en les seves decisions ambtot aquest fet, començant pel president del Consell i tots els membres de govern amb àmbits relacionats». A més, proposa als diferents actors sindicals de la comarca «unir forces en aquesta lluita de centenars de famílies i consensuar una estratègia d’acció que doni resposta a les demandes de tots els treballadors del Consell».