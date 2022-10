El grup d'ERC al Consell comarcal, que és majoritari a l'ens comarcal però va quedar a l'oposició pel pacte entre Junts i PSC, assegura que la prioritat primera és poder fer el pagament de les nòmines als 193 treballadors que té l'ens comarcal. "S'ha de resoldre aquesta situació per evitar un col·lapse administratiu que perjudicar tants treballadors", ha afirmat Jordi Badia, el president dels republicans a l'ens comarcal.

En aquests moments hi ha un problema greu que genera la situació de falta d'una de les 3 firmes imprescindibles per fer els pagaments. Aquesta era la de l'Interventor, que va plegar el mes de setembre després de denunciar la situació al Tribunal de Comptes, exculpant-se i afirmant que els polítics del govern del Consell eren coneixedors de les irregularitats que s'havien produït en les percepcions salarials extres del secretari, en una reducció de jornada sense reducció de la percepció i en una compatibilitat per l'exercici privat de la seva professió d'advocat que tampoc no està oficialment reconeguda.

Badia considera que la situació requereix solucions en un primer moment, però també "l'assumpció de responsabilitats". En conversa amb aquest diari, no ha especificat quines conseqüències hauria de tenir aquest procés, però ha especificat que ERC "vol que s'arribi fins al final" en l'esclariment dels fets. Badia, que també és alcalde de Calaf, veu "incomprensible" que davant una petició d'informació de l'Oficina Antifrau de Catalunya el 2019 el govern no respongués. El president del Consell, Xavier Boquete (Junts), explica en un escrit d'al·legacions al Tribunal de Comptes que no en va tenir coneixement i que les respostes que va rebre Antifrau. Badia exigeix més vigilància del registre del Consell. "A hores d'ara no es pot dir que no es va veure el registre, el podem veure per internet tots els polítics que són a les institucions i "s'ha d'estar al cas". "Jo em miro el registre de Calaf, perquè no vull trobar-me amb cap problema i vull saber què es demana a l'Ajuntament per, si cal, poder fer seguiment dels temes", ha afegit.

Per a ERC, la solució en aquests moments "no passa perquè plegui ningú". "En tot cas, que primer resolguin el problema i després ja veurem com es depuren les responsabilitats", ha afirmat. Els republicans han aclarit que tant la primera comunicació d'Antifrau del 2019 com les que hi han hagut aquest any d'Antifrau i del Tribunal de Comptes corresponen al període de govern de Junts i PSC.