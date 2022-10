La solució al col·lapse administratiu que viu el Consell comarcal de l’Anoia i que fa que aquest ens no pugui realitzar cap tipus de pagament en aquests moments es troba en un impàs d’espera. El president del Consell, Xavier Boquete, s’ha reunit aquest dijous amb els responsables de la Generalitat a Administració Local per tal que li donéssin una solució al problema. Però el govern català ha demanat 24 hores per estudiar el cas. També el matí d’aquest dijous, el President de l’ens comarcal, ha demanat a la Diputació de Barcelona que se li pugui fer un informe en el que validi la proposta que es fa des del Consell: poder fer els pagaments amb només dues de les tres firmes de funcionaris habilitats que són necessàries per validar les despeses. També en aquest cas, segons ha explicat el mateix president, s’està a l’espera de rebre una resposta.

El Consell Comarcal de l’Anoia viu un col·lapse administratiu des que el darrer interventor en nòmina, una de les tres firmes necessàries, va decidir plegar i demanar la rescisió del contracte de manera voluntària. Aquest circumstància es va donar el passat mes de setembre. Es va poder fer el pagament del mes de setembre, però ja no s’ha estat a temps de fer el d’octubre i en la situació actual tampoc no es podrà fer el de novembre.

L’interventor del consell va marxar, però no havia estat tractada la seva sortirda, amb la qual cosa el Consell es va trobar sense una de les firmes imprescindibles i sense la possibiltiat de substituir el tressorer, ja que al país no es troben funcionaris per ocupar aquests llocs. A més a més, al Consell comarcal només hi ha una persona, l’actual responsable de Recursos Humans, amb possibilitats reals de poder accedir al lloc, ja que és funcionària. Aquesta treballadora, però, es troba en període de pràctiques i fins que no acabi aquest període (l’1 de desembre) no es pot fer el seu nomenament com a Interventora interina.

Boquete no ha volgut especificar si les reunions d’aquest dijous donarien fruits positius, però ha afirmar que «compto que acabarem trobant una solució abans de final de mes». Boquete implora a les administracions superiors al Consell que trobin una eina per evitar aquesta situació de col·lapse. Sense una de les tres firmes necessàries no es pot aprovar cap pagament, ni una retribuó de nòmina ni una factura a un proveïdor. La proposta del president del Consell, com ja va demanar ahir, passa perquè l’administració catalana li permeti que durant dos mesos pugui fer els pagaments de la nòmina dels 193 treballadors que té el Consell amb la firma, només, de dos dels tres funcionaris indispensables. Una mesura que tindria una caràcter limitat en el temps (fins que la responsable de Recursos Humans pugui estar habilitada com a Interventora). La nova responsable de Recursos Humans del Consell es troba en període de pràctiques, una situació que es tancarà el proper dia 1 de desembre. Mentre es troba en aquests condició de treballadora en pràctiques no pot assumir la delegació d’altres funcions administratives.

El president del Consell, on governen Junts i PSC, demana una solució que li vingui amb l’aval legal de l’administració superior. Farà bé Boquete d’actuar amb el màxim rigor administratiu, ja que tot el conflicte s’ha accelerat a partir de la investigació judicial del Tribunal de Comptes a les retribucions irregulars al secretari de l’ens. Primer va ser l’Oficina Antifrau de Catalunya, que el 2019 va rebre una denúncia per veure si hi havia irregularitats en una situació del contracte del secretari i en les seves retribucions. Aquests irregularitats van guanyar gravetat en el moment que el passat setembre, l’Interventor de l’ens, veient que podia tenir responsabilitats en rebre una segona requisitòria de l’Ofina Antifrau, va posar els fets en coneixement del Tribunal de Comptes en un intent d’exculpar-se del problema que el podia afectar i va especificar a l’autoritat judicial que el govern del Consell comarcal era coneixedor de la situació del secretari. Després de fer l’informe, va plegar i va abandonar l’ens.

Al mateix temps, des de mitjans de maig, la part política del Consell també va posar fil a l’agulla. Després del segon requeriment d’informació per part d’Antifrau, el president va ordenar al gerent del Consell que fes un informe de la situació. En aquests informe es reconeix que hi ha hagut irregularitats com ara que el secretari treballava 28,5 de les 36 hores contractades (els divendres no acudia al Consell), mentenia una activitat particular, privada, sense que a l’ens comarcal hi consti cap aprovació de compatibilitat de feines, i tenia dues retribucions extra assignades que tampoc no tenien l’aval polític signat. Després que el conseller retallés el sou per adequar-lo a la realitat de la feina, detectés que no hi havia els informes esmentats i es mantingués obert un expedient per aclarir els fets, el secretari va decidir demanar una baixa per motius de salut i des del setembre que no ha tornat.

Boquete no ha sortit amb una solució de la reunió d'aquest migdia, però tampoc amb una negativa. En tot cas, ha rebut el compromís, segons ha explicat ell mateix, que l'administració catalana emetrà un informe urgent sobre la situació i, si n'hi ha, solucions a prendre. Afirma que compta "que acabarem tenint una solució abans de finals de mes". Boqueta implora les administracions superiors perquè entén que el seu problema pot tenir com a resposta que els que estan per sobre "s'inhibeixin". I ha assegurat que "no em resigno" a aquesta situació. També ha recordat que en el pitjor dels casos, el conflicte quedaria resolt el dia 2 de desembre, però ha especificat que "no és el que pertoca".

El President del Consell comarcal ha fet una altra gestió aquest matí per tal de trobar un desllorigador: ha demanar a la Diputació de Barcelona que emeti un informe per poder avalar que la signatura de dos funcionaris en lloc dels tres que marca la llei podria ser una fórmula per sortir del pas i poder pagar les nòmines dels 193 treballadors que té el Consell. Sobre l'elevada xifra de contracte de l'ens comarcal, Boquete ha explicat que n'hi ha 50 que ja són de plans locals d'ocupació i que 32 dels 33 municipis reben el servei de les assistents socials amb personal del Consell.

Boquete ha assegurat que en el moment que tingui una solució, seguirà el mateix procés amb la resta de partits que a l'hora de comunicar el conflicte, reunir la Junta de Portaveus per explicar-se.