El centre d’innovació i simulació 4DHealth, de l’Ajuntament d’Igualada i gestionat pel CSSI, acollirà aquest curs 2022/2023 les activitats formatives relacionades amb la pràctica clínica dels estudis de formació professional de l’Institut Milà i Fontanals i dels graus universitaris en ciències de la salut del Campus Universitari Igualada de la Universitat de Lleida. Aquest equipament, que va ser impulsat al 2015 per atraure estudis de l’àmbit de la salut, ha sigut determinant per consolidar l’aposta per coneixement a Igualada.

Durant el primer semestre els graus d’infermeria, fisioteràpia i nutrició humana i dietètica de la UdL realitzaran més de 100 activitats formatives i el cicles formatius de salut del Milà i Fontanals duran a terme un total de 30 activitats. Aquest equipament ubicat al Passeig, recrea un hospital complet amb una gran varietat d’es d’espais clínics que compten amb l’equipament mèdic necessari així com equipaments de simulació i actors que fan de pacients, on elsestudiants poden practicar sense posar en risc a pacients reals. Per tant, l’Hospital de simulació del 4DHealth permet oferir una formació transversal enfocada a la pràctica assistencial de qualitat, un coneixement metodològic i el pensament crític mitjançant la presa de decisions. A més, també compta amb un sistema audiovisual de càmeres robotitzades i micròfons disposats arreu de l’edifici que permet als centres educatius enregistrar totes les simulacions que es duen a terme per, després, revisar-les totes les vegades que siguin necessàries, i així reflexionar sobre la pròpia actuació i la dels altres participants, fet que ajuda molt a l’aprenentatge. El 4DHealth és un equipament únic al territori i al país, i és clau que els diferents ensenyaments professionalitzadors i universitaris de la ciutat puguin aprofitar les eines innovadores que s’hi ofereixen per millorar les competències dels seus alumnes i per tant, dels futurs professionals implicats en l’àmbit de la salut.