Els grups comarcals ERC, CUP, Ciutadans, Ara Montbui I Grup mixt (Comuns) han elaborat un comunicat conjunt en el que exigeixen al govern del Consell comarcal de l'Anoia, Junts i PSC, que "depurin responsabilitats" per les irregularitats que l'Oficina Antifrau de Catalunya investiga des del 2019. Expliquen aquests grups en un comunicat conjunt que han donat a conèixer aquest divendres al migdia que "davant de la greu situació política i administrativa en què es troba el Consell Comarcal de l’Anoia derivada de les investigacions obertes per l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Tribunal de Cuentas per les presumptes irregularitats comeses en la contractació del secretari i l’interventor", exigeixen al govern de Junts i al PSC que "expliquin per què no van atendre la petició d’informació reclamada per l’Oficina d’Antifrau el juny del 2019 i per què durant els tres anys transcorreguts no han pres cap mesura adreçada a corregir les greus irregularitats contractuals denunciades".

Els grups signants asseguren que la situació actual que viu el Consell amb la impossibilitat de fer cap pagament perquè els cal una signatura d'un funcionari que no tenen des que el passat mes de setembre l'Interventor va plegar es deu a "la inacció" del mateix Consell Comarcal de l’Anoia". Per als grups signants, no haver abordat el problema fins poc abans de l'estiu ha abocat l'entitat "a la situació actual d’impossibilitat de fer front al pagament de les nòmines dels treballadors i demés compromisos contractuals i a posar en sever risc de col·lapse administratiu l’administració comarcal". "Som conscients de la manca de funcionaris" -un problema que pateixen totes les administracions-, i admeten que aquests és un problema afegit perquè complica molt la solució a nivell legal, "però aquest govern tampoc ha actuat amb la celeritat que es requereix en aquests casos", asseguren. Els grups polítics demanen responsabilitat, però al mateix temps entenen que el primer que cal resoldre és que els treballadors puguin cobrar aquest mes i el que ve. Es en aquest sentit que tanquen el comunicat indicant que es posen "a disposició dels treballadors del Consell Comarcal de l’Anoia i de tota la ciutadania que necessita els serveis del consell, per a qualsevol mena de suport que puguin necessitar". I indiquen que els treballadors "són les primeres víctimes d’una situació vergonyosa". Coneguda quina pot ser la primera conseqüència de la situació del Consell, els grups que signen el comunicat conjunt, es posen "a disposició del govern format per Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya per contribuir a resoldre de manera urgent la impossibilitat de fer front al pagament de les nòmines dels treballadors i demés compromisos adquirits pel Consell Comarcal en àmbits tan sensibles com els serveis socials o els menjadors i el transport escolar, amb la voluntat d’impedir el col·lapse administratiu del Consell Comarcal de l’Anoia". I demanem a la gerència del Consell Comarcal de l’Anoia que "faciliti a l’Oficina Antifrau de Catalunya i al Tribunal de Comptes tota la informació i documentació reclamada amb l’objectiu que es depurin totes les responsabilitats que es puguin derivar de les presumptes irregularitats que s’hagin pogut cometre en la contractació del secretari i l’interventor de l’ens comarcal.