L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat les obres de reforma del parc Garcia Fossas. La intervenció forma part del pla de Millora dels Parcs Infantils de la ciutat. L’objectiu és actualitzar aquestes insatl·lacions per a infants, fer-les més inclusives i accessibles. Alguns dels últims parcs on s’ha actuat són, per exemple, els parcs del carrer Sant Pere Sallavinera, de la plaça de Copons, del carrer Vallbona i el de Les Comes. Aquesta setmana s’iniciaran les obres de millora del Parc Garcia Fossas amb una inversió total de 335.000 euros.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del president de l’Associació de Veïns del barri del Poble Sec, Jose García, i del president de la Mancomunitat de vivendes de la Carretera de Manresa, Mario Serrano, han explicat en la compareixença habitual davant la premsa l’inici d’aquestes obres que modernitzaran i milloraran un dels principals parcs del barri del Poble Sec.

Aquesta intervenció contempla la renovació integral dels elements de joc del parc infantil, que seran de fusta i tindran elements de joc inclusiu per tal que qualsevol infant pugui jugar-hi. A més a més, es substituirà l’enjardinament existent al parc amb plantes autòctones que requereixen baix manteniment i baix rec per tal que sigui molt més sostenible. En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que hi tindran especial presència les flors, ja que Igualada té el títol de Vila Florida.

L’últim canvi que es farà al parc és la Instal·lació d’una tanca perimetral per poder-lo tancar en horari nocturn. Durant la explicació de l’obra, Marc Castells ha remarcat que aquesta intervenció dona resposta a la demanda dels veïns de l’Associació del Barri del Poble Sec i de les comunitats de veïns més properes al parc que demanen que el parc quedi tancat a les nits. En aquest sentit Castells ha explicat que “degut a l’orografia del parc, que presenta espais entre els enjardinaments on les patrulles policials no hi poden accedir fàcilment, l’opció del tancament nocturn és la més efectiva i viable tal i com reclamen des de fa temps els veïns”. Castells ha remarcat que el parc Garcia Fossas es tracta d’un “parc amb molta vida i molta activitat al costat de l’Escola i en un barri on hi viuen moltes famílies”.

Una demanda dels veïns

De la seva banda, el president de l’Associació de Veïns del barri, Jose García, ha agraït a l’Ajuntament “la intervenció que farà en aquest parc, demanada pels veïns, en especial el tancament nocturn que evitarà conductes incíviques i permetrà que tothom pugui gaudir del parc”.

En la mateixa línia, Mario Serrano, de la mancomunitat de veïns de la Carretera de Manresa ha agraït a l’Ajuntament que hagi escoltat als veïns i faci aquesta millora en un parc “que és patrimoni de tots els igualadins i cal cuida per tal que segueixi essent així”. Una millora que ha assegurat eradicarà l’incivisme.