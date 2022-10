El govern del Consell Comarcal de l’Anoia ha trobat una solució per pagar les nòmines al seu personal els dos propers mesos a través d'un acord amb l'entitat bancària que els fa. De manera excepcional, i només per un tema de nòmines, el banc que fa els pagaments requerirà que l'ordre de pagament vagi acompanyada només d'un decret de la presidència del Consell. Un problema generat per la marxa de l'Interventor i la impossibilitat de trobar un substitut (era una de les tres firmes necessàries per ordenar pagaments) ha portat la institució a no poder fer pagaments. Amb aquesta solució provisional, es resol la part de les nòmines, però fins al dia 2 de desembre no es podran pagar proveïdors. Ara ja hi ha empreses que presten el servei i que acumulen un retard en el pagament d'entre 5 i 6 mesos. Aquest dia 2 de desembre, canviarà la situació perquè l'ens comarcal confia en poder atribuir responsabilitats de signatura a una funcionària que és la cap de Recursos Humans, però que fins aquella data no pot assumir aqueta responsabilitat perquè encara es troba en un període de pràctiques (l'acaba l'1 de desembre).

No han fructificat, ara per ara, les accions que havia dut a terme personalment el president de la institució, Xavier Boquete, amb la Generalitat i amb la Diputació, per intentar trobar mecanismes legals que evitessin haver de tenir tres signatures per ordenar els pagaments. Ara, amb una mica més de tranquil·litat, el Consell podrà continuar amb la cerca d'un nou Interventor. El que hi havia fins ara, va plegar en esclatar un altre conflicte sobre suposades irregularitats en el pagament al secretari de part del sou que no li correspondria i de complements que no consta que estiguessin autoritzats, una pràcticament que s'hauria dut a terme durant anys. El mateix Interventor també hauria cobrat un complement que tampoc no estava aprovat. Arran d'aquesta situació que investiga des del 2019 l'Oficina Antifrau de Catalunya i després que el passat mes de maig el consell revés un segon requeriment d'informació de la mateixa oficina, el govern va obrir un expedient, va fer elaborar un informe al gerent (on s'expliquen les irregularitats) i, amb els resultats a la mà, el president va decidir deixar de pagar els complements i la part del sou que no treballada al secretari. Aquest, que mantenia també una activitat privada d'advocat sense tenir l'exempció d'una compatibilitat, ha deixat l'activitat amb una baixa per malaltia, però sense trencar la relació laboral. L'interventor va decidir plegar, però abans va elevar el cas al Tribunal de comptes, assegurant que el govern n'estava al cas. El govern ha al·legat davant el tribunal per explicar el contrari, exposant la seva ignorància i la suposada bona fe. El govern del Consell Comarcal de l’Anoia assegura que amb l'acord d'aquest dilluns "hi ha una solució que ha de permetre el pagament de les nòmines al seu personal amb total normalitat en temps i forma". I han afegit que "se supera" el que han qualificat "d’obstacle burocràtic". Xavier Boquete (Junts), president de l’ens comarcal, explica que “un cop fetes les consultes i gestions oportunes, podrem ordenar els pagaments de les nòmines mitjançant un decret excepcional de Presidència, que fins aquest dilluns no s’ha trobat la fórmula perquè sigui vàlid” i afegeix que “ens trobem, al mateix temps, immersos en el procés que permetrà designar una nova persona al càrrec de la Intervenció i, per tant, a partir dels propers dies recuperarem la plena normalitat en la totalitat de la institució”. El vicepresident primer, el socialista Jordi Cuadras, que fins ara ha mantingut silenci en tot el procés i no ha volgut fer declaracions a aquests diari, valora la resolució del tema i les gestions fetes per l’equip de govern del que forma part (tenen un pacte de govern Junts i PSC) ha assegurat que entén “els inconvenients i la inquietud que ha suposat aquest fet pels treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Anoia, que fan un servei imprescindible a la nostra comarca”. Apunta que “des del govern hem afrontat aquesta qüestió amb la màxima dedicació i responsabilitat; ha estat una tasca molt complexa que hem entomat i hem solucionat perquè les nòmines s’abonin al moment que toca”. El govern del Consell Comarcal ja ha traslladat aquesta solució als representants dels treballadors i també ha convocat una Junta de Portaveus per informar els grups polítics, així com una reunió amb tots els treballadors i treballadores de l’ens. Al Consell de l'Anoia hi treballen 193 persones.