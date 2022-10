L'Observatori de Pujalt (Anoia) ha enregistrat aquest dimarts l'eclipsi parcial de Sol que s'ha deixat veure a Catalunya. El fenomen ha començat al voltant de 2/4 de 12 del migdia i ha registrat el seu màxim a les 12:07 hores, quan la Lluna ha tapat el 10% del diàmetre solar.

Les xarxes socials i institucions astronòmiques s'han omplert aquest dimarts de fotografies que han captat el fenomen. El Parc Astronòmic de Pujalt ha estat una d'elles. L'observatori ha seguit el fenomen astronòmic a través d'una sala de control. Posteriorment, l'enregistrament s'ha compartit a través de Youtube.

L'eclipsi parcial de Sol ha durat poc més d'una hora (69 minuts) i ha finalitzat a les 12:42 hores.

Més eclipsis a partir del 2026

L'últim eclipsi solar parcial a l'Estat va ser el 10 de juny de 2021, ja que en ser parcial, el fenomen es pot veure amb una certa freqüència però presenciar un eclipsi total o anul·lar és molt més difícil. L'últim eclipsi anul·lar visible va tenir lloc l'any 2005, i l'últim eclipsi total va ser el 1959, i només es va poder veure des de les illes Canàries. De fet, la Península Ibèrica no ha vist un eclipsi total de Sol des de 1912.

Segons les dades de l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), aquesta sequera d'eclipsis està a punt d'acabar perquè entre 2026 i 2028 tindran lloc dos eclipsis totals i un anul·lar que seran visibles des d'algun punt del país.El pròxim eclipsi solar visible com a total a Espanya tindrà lloc el 12 d'agost de 2026, seguit d'un altre el 2 d'agost de l'any següent, i poc després, el 26 de gener de 2028, veurem un eclipsi anul·lar a Espanya.

El millor mètode per observar un eclipsi

Per a observar aquests fenòmens -recorda l'OAN-, mai cal mirar al Sol directament ni fer servir ulleres de sol o remeis casolans com ara radiografies, pel·lícules vetllades o aparells (càmeres, vídeos) i instruments (telescopis, prismàtics) que no estiguin equipats amb filtres solars. El mètode més simple i segur d'observar un eclipsi és per projecció, amb dues cartolines i en una finestra, situant-se d'esquena al sol. Tan sols cal fer un forat d'uns pocs mil·límetres en el centre d'una cartolina (no fa falta que sigui circular) i, després, situar l'altra just davant perquè la llum passi pel forat de la primera i es projecti sobre la segona.