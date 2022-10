L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia ha anunciat la restricció del consum subministrament d'aigua durant la nit als nuclis de Canaletes i Can Ros causa de la reparació d'una canonada que provoca fuites al municipi.

El consistori ha explicat que les fuites tenen un impacte directe sobre les reserves d'aigua del municipi, provinents de pous. Per aquest motiu, argumenten que és necessari fer les reparacions "d'urgència" per "garantir un bon funcionament de la xarxa". Així, permetran aconseguir que "els nivells d'aigua es recuperin".

En aquest sentit, el govern ha "declarat situació d'emergència de la xarxa municipal d'abastament pel risc d'interrupcions en el servei d'abastament pels baixos nivells d'aigua" i ha donat llum verda a Agbar, l'empresa encarregada de la gestió, a dur a terme les actuacions necessàries.

"Des de fa temps, hi ha fuites a tot el municipi", ha explicat l'alcaldessa Elisabet Hidalgo en un vídeo, "fet que produeix un malbaratament que afecta als pous d'abastament". Per això, justifiquen que cal dur a terme l'actuació.

🚰⚠️ ACTUALITZACIÓ TALLS D'AIGUA A CABRERA D'ANOIA Posted by Ajuntament de Cabrera d'Anoia on Sunday, October 23, 2022

El subministrament està tallat des de dissabte de les dotze de la nit a les set del matí i afecta els nuclis de Canaletes i Can Ros. Tanmateix, expliquen que el carrer Sant Martí Sesgueioles, Avda. Catalunya, La Feixeda i Can Feixes no recuperen l'aigua fins a les 11 del matí, ja que s'acumula aire durant el restabliment i la companyia l'ha d'extreure. El consistori no ha confirmat una data de represa amb normalitat del servei.

A més, s'ha prohibit a tot el terme municipal el rec de zones verdes, públiques i privades; el rec de vials, carrers, voreres i sendes públiques o privades; l'emplenat de piscines, estanys i fonts; el rentat a mànega de vehicles i les activitats lúdiques centrades en l'ús de l'aigua.

Per la seva banda, segons ha pogut saber Regió7 el PSC ha demanat un ple extraordinari amb la finalitat de conèixer "els motius que han portat aquest tall d'aigua de boca".