La marca 'Escorpion', fundada a Igualada el 1929 i referent del sector de les peces de punt, ha estat l'encarregada d'estrenar la passarel·la de la trentena edició de la 080 Barcelona Fashion amb 'Euphoria', la seva col·lecció de primavera-estiu 2023. El certamen de moda –que se celebra del 25 al 28 d'octubre- torna a la presencialitat després de quatre edicions en format digital i fa una aposta clara per la tecnologia i la moda circular.

A més de la firma anoienca, aquesta primera jornada també ha estat protagonitzada per LR3 Louis Rubi, que ha sorprès amb una desfilada de moda immersiva que combina realitat virtual, intel·ligència artificial, performance de llums, metres de panels de LED i més de 100 avatars. "Volíem unir tecnologia, art i moda en un sol espai i, a través d'aquesta unió, submergir el visitant dins el món i els valors de LR3", ha explicat Louis Rubi, artífex d'aquest show visual que es podrà seguir gaudint sense interrupció durant els quatre dies de certamen al Recinte Modernista de Sant Pau.

Jacquards amb filatures brillants, intàrsies de cotó i lli, tartans, lluentons i plomes han estat els protagonistes de la col·lecció d'Escorpion, amb direcció creativa a mans de Carles Gràcia. La marca, amb seus a Igualada i Barcelona, comercialitza les seves peces a 900 establiments de més de 20 països. La primera desfilada del 080 Barcelona Fashion ha aplegat una gran expectació de públic i personalitats, després de dos anys i quatre edicions amb passarel·les únicament virtuals. La jornada inaugural es completarà amb les desfilades de All That She Loves, Tíscar Espadas, Lola Casademunt by Maite i Amlul.

L'interès s'ha mantingut alt durant tot el dia al pavelló 'El Carme', on es podia experimentar la desfilada immersiva de LR3 Louis Rubi. Una sala amb llum ataronjada, soroll eixordador i 10 ulleres de realitat virtual rep el visitant, que pot gaudir d'una col·lecció de moda que és el resultat de l'exercici de treure les restriccions que tenim a l'hora de vestir. "La idea és que tots som bonics i que la roba és simplement un mitjà per divertir-nos. No importa el cos, l'edat, el gènere o la raça", ha remarcat Louis Rubi. "La idea és oblidar totes les regles del què, com o quan", ha conclòs Rubi.