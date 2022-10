L’Ajuntament d’Òdena aprova les noves ordenances fiscals i taxes per al 2023 amb una pujada del 2,75% en l’Impost de Béns Immobles i la taxa d’escombraries, entre d’altres. Les ordenances es van aprovar amb el vot en contra dels republicans de FEM Òdena, que fins fa uns mesos eren al govern, però una moció de censura els en va fer sortir. Els vots del PSC Òdena Progrés i el regidor independent Andreu Garcia van ser suficients per aprovar el text dels nous impostos. La principal modificació recollida en les noves ordenances era una puja del 2,75% en l’Impost de Béns Immobles (IBI), tant d’urbana com de rústica, així com en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), i també en la taxa d’escombraries, en totes les seves tarifes.

El grup de FEM Òdena es va oposar a aquesta puja, en primer lloc per una qüestió de coherència amb allò que varen defensar com a grup en les darreres ordenances -quan eren al govern- que es van portar a ple, el passat 2021, en què proposaven una congelació de les mateixes, després de reajustar-les durant el primer any d’aquest mandat; i en segon lloc, perquè si en aquell moment ja es creia que no podien augmentar la càrrega fiscal als veïns i veïnes d’Òdena, actualment, amb una situació en què l’encariment del cost de la vida s’ha confirmat com el més elevat dels últims catorze anys, arribant aquest setembre al 8,9% en la taxa de variació anual de l’IPC, FEM Òdena va argumentar que aquesta puja proposada per l’actual govern encara ho posa més difícil per a la ciutadania a l'hora d’afrontar el cost de vida.

El grup d’esquerres va defensar en el ple una bona gestió dels impostos municipals com a eina per a garantir polítiques socials i poder seguir oferint els serveis bàsics que com ajuntament pertoca, amb una funció redistributiva, però va remarcar que també cal fer-ho amb uns impostos que s’apliquin en funció de la renda, amb tarifes progressives, i no és el cas dels impostos dels quals es parlava al Ple. A més, el grup de l’oposició no va rebre cap oferta per part del govern per a participar en l’elaboració d’aquestes ordenances, i l’únic argument que es va donar per a justificar aquest percentatge de puja del 2,75% va ser una decisió política, pel que Fem Òdena va demanar un major control i transparència de la despesa pública.

Fem Òdena sap que aquest encariment del cost de la vida mencionat anteriorment, també afecta els ajuntaments amb la puja de molts contractes de serveis, però el grup no creu que aquest encariment hagi de repercutir directament a la ciutadania amb l’augment d’un impost com l’IBI, sinó que l’ajuntament ha de ser capaç de treballar amb mesures d’estalvi per tal de no carregar encara més fiscalment als ciutadans, en un moment tan tens com l’actual, que la cistella de la compra ha pujat un 50% en molts productes.

A banda d’aquestes modificacions, també se’n varen recollir d’altres les quals el grup republicà comparteix, però el pes de la modificació de l’IBI i la taxa d’escombraries, la qual encareix el rebut que hauran de pagar el veïnat el 2023, van fer que FEM Òdena s’oposés a aquesta modificació; els 5 vots del PSC però, amb el vot de suport d’Òdena a Fons varen permetre l’aprovació de les noves ordenances.