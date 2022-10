L'Ajuntament d'Igualada sanciona dos establiments per incomplir els horaris de tancament

La Policia Local d’Igualada ha aixecat aquest cap de setmana dues actes a establiments nocturns per incompliment de l’horari de tancament, concretament els bars musicals Inèdit i Klick. Els agents realitzen controls, especialment durant les nits del cap de setmana, per assegurar el compliment de la normativa de les activitats d’oci nocturn i vetllar pel descans del veïnat. Segons la normativa, aquest incompliment és de caràcter greu i, per tant, les sancions que s’imposen ens aquests casos oscil·len entre 1.001 i 10.000 euros, en funció de la gravetat i reincidència.

Desmantellament d’un taller mecànic clandestí D’altra banda, la setmana passada la Policia Local d’Igualada també va desmantellar un taller mecànic clandestí en un garatge del Carrer Joan Llimona i Gabarró. Després d’efectuar diverses vigilàncies, el 19 d’octubre es va realitzar una inspecció a la instal·lació i es va comprovar que a l’interior hi havia un total de 35 vehicles, centenars de peces de recanvi i residus, entre d’altres. Es va evidenciar que es desenvolupaven les activitats de compravenda de vehicles de segona mà, reparacions de vehicles i de venda de peces de recanvi a través d’aplicacions de mòbil. Per aquest motiu, es va aixecar una acta de denúncia amb totes les infraccions observades, que van donar lloc a l’obertura d’expedients sancionadors en diferents àmbits com Indústries i Activitats i Medi Ambient, a més d’informar a la Seguretat Social de les irregularitats detectades.