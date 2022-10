El proper 1 de novembre torna la Fira de la Carbassa de Calaf. La mostra se celebrarà a la plaça dels Arbres durant el matí i comptarà amb una exposició de carbasses. A més, la programació inclourà el Mercat de la carbassa, amb artesania i productes de proximitat, tasts gastronòmics, jocs gegants de fusta tradicionals per a tota la família i una mostra de productes de tardor.

Per Tots Sants, el dimarts 1 de novembre, Calaf acollirà la VI Fira de la Carbassa. El certamen tindrà lloc a la plaça dels Arbres durant el matí de 10 h a 14 h. Aquest dia, a partir de les 8 del matí, es rebran i prepararan les diferents carbasses que els seus cultivadors han inscrit a l’exposició. A les 10h començarà la fira pròpiament amb activitats com ara el mercat de carbassa, amb diferents parades amb productes fets amb aquest aliment de tardor gustós i saludable i on també hi trobarem parades d'artesania i de productes de temporada i de proximitat com ara formatges, mel, embotits, coques, xocolates i castanyes.

També hi haurà tastos de carbassa a preus populars, oferts per diferents restaurants locals. També es podrà veure l'exposició de carbasses i productes de tardor, amb un ventall de carbasses de diferents varietats i mida, algunes decorades pels infants de la Llar d'Infants "La Boireta" de Calaf i pels alumnes d'educació infantil de l'Escolta Alta Segarra. A partir de les 11h començaran les activitats i tallers per a tota la família. Entre d'altres, hi haurà jocs gegants.

Avui, hi ha previst un acte avançat. A les 16.30h es realitzarà una tarda de cuina de carbassa a l'Esplai de la Gent Gran (Casa Bertran) a càrrec de Folls Restaurant. Per participar-hi, caldrà inscriure's abans del 27 d'octubre al mateix Esplai. I el dimarts 1 de novembre, de 12h a 14h, es farà una jornada de portes obertes al jardí de la Casa Bertran on hi haurà un tast de panellets de carbassa elaborats per la pastisseria La Lionesa i un tast de magdalenes de carbassa fets per la pastisseria La Carolina amb música en directe.