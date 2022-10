Calaf farà una inversió de 73.187,51 euros per a l'adquisició de panells fotovoltaics. Els diners sortiran, segons ha explicat el govern calafí, a través de dues subvencions.

L'Ajuntament ha donat a conèixer la inversió en el moment en què ha hagut de fer una modificació de crèdit per poder assumir la despesa. En el darrer ple, es va aprovar una modificació de crèdit modificació de crèdit per a la compra de panells fotovoltaics per valor de 73.187,51euros a través de dues subvencions que s'han aconseguit. Està previst que durant els 3 anys vinents l'Ajuntament faci una inversió de fins a 290.438 euros en plaques.

Aquesta primera instal·lació es col·locarà als dipòsits d'aigua per aprofitar-la per al bombament i emmagatzemar- la amb bateries. L'any que ve, està previst instal·lar-ne al CRO i a l'Escola que podran subministrar altres equipaments situats fins a un radi de 500 m. Finalment, també se n'instal·laran al magatzem de la brigada, el parc de bombers i la Casa Gimferrer.

D'altra banda, en la mateixa sessió plenària es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per al 2023 amb 7 vots a favor per part de l'equip de govern i 3 en contra per part de l'oposició. Principalment, els canvis aplicats van ser de redacció i no d'imports.

Els grups de l'oposició, segons han explicat fonts municipals, van argumentar el seu vot en contra per tres motius: no rebaixar l'IBI (Impost sobre Béns i Immobles) per compensar la darrera revisió cadastral; no reduir la taxa de la brossa o ajustar-la segons generació; i no haver modificat el coeficient de l'ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres) tot i haver pujat sobre un 10% el model bàsic del Col·legi d'Arquitectes.

Montse Mases va explicar que amb la regularització de l'IBI l'any passat, hi ha una part de contribuents que havien estat pagant més del que tocava i a qui ara se'ls ha reduït al 100%. En canvi, els qui han de pagar més, se'ls està fent la pujada de forma fraccionada: un 10% cada any. En aquest sentit, doncs, l'Ajuntament deixa de percebre ingressos i si no es vol retallar en serveis, de moment, no es pot rebaixar la taxa de l'IBI de forma generalitzada.

Respecte a la taxa d'escombraries, Sergi Fitó va afirmar que és cert que amb el Porta a Porta s'ha reduït part del cost de gestió. Tot i això, per aplicar una rebaixa a la taxa estan esperant tenir prou historial i millorar els contractes de recollida que es tenen actualment. Un cop resolt aquests dos temes, es recalcularà de nou la taxa.

Finalment, Jordi Badia, va destacar que tot i que els costos al consistori s'estan disparant per l'augment dels preus, l'Ajuntament ha apostat per mantenir les taxes i no pujar-les.

Josep Casulleras, nou regidor del GIC-VV

En aquest Ple, va prendre possessió un nou regidor del GIC-VV, Josep Casulleras i Closa, en substitució a Jaume Simó, qui va morir el passat mes de maig