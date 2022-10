Igualada inaugurarà el proper dijous 3 de novembre l'exposició ReHabilitem, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania dels beneficis que comporta la rehabilitació d'edificis, tant a nivell particular com col·lectiu, en un moment en què també hi ha ajuts per a la millora d'aïllaments del Next Generation. L'exposició explicativa es podrà visitar al Centre Cívic Nord. Per complementar la presentació d’aquesta exposició, s'ha programat una taula informativa sobre com accedir als fons Next Generation destinats a la rehabilitació energètica i d'habitatges.

La inauguració de l’exposició es farà el dijous 3, a les 12.30 h amb la presència de Marc Castells, alcalde d’Igualada, i Pere Pons, president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. A la 1 del migdia començarà la taula informativa sobre com accedir als fons Next Generation per a la rehabilitació energètica i d’habitatges, a l’Auditori del Centre Cívic Nord (planta baixa). A la 1 del migdia hi huarà una primera xerrada, “La resposta de l’Ajuntament en la línia de subvencions de FNG per fomentar la rehabilitació energètica”, a càrrec de Miguel Corral, arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Igualada. Tindrà una durada de 15 minuts. Tot seguit, Marta Martínez, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; Eva Bonet, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona; Lorenzo Ignacio Viñas Periz, Gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Modera: Marta Pradal, Tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, parlaran d'aspectes pràctics de la tramitació dels ajuts Next Generation. L’exposició “ReHabilitem” és una mostra sensorial i interactiva, que vol donar a conèixer els avantatges dels habitatges rehabilitats, accessibles i adaptats a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic. Consta de dos panells amb informació de valor tant per als ciutadans com per als professionals del sector i altres agents involucrats en el procés rehabilitador, i respon preguntes com: què és i per què cal rehabilitar, com s'ha de fer, o quins ajuts hi ha per fer-ho, posant especial èmfasi en els fons europeus Next Generation.