El germans David i Xavier Andrés, del Somiatruites, obren un pop-up restaurant al Rec.0

Coincidint amb la proposta de botigues efímeres del Rec.0, els germans David i Xavier Andrés del Somiatruites, obriran un espai gastronòmic en una vella casa d'horts del Rec, només durant els quatre dies del Rec.0, anomenat la Barraca del Somiatruites. El pop-up restaurant oferirà les anomenades RECoques, unes coques de recapte elaborades amb productes de temporada; croquetes per a tots els gustos; i fins i tot es podrà tastar pastissos i postres dolces.

Enguany, la cuina al carrer del Rec.0 tornarà a ser diversa i de qualitat, amb més d’una quarantena de punts gastronòmics, distribuïts al llarg de tot el recorregut.

Del 9 al 12 de novembre, el barri del Rec d’Igualada es transforma en un bulevard de botigues, creades només per a quatre dies, amb roba que marques de prestigi no han pogut acabar de vendre durant la temporada. En paral·lel a la gran oferta comercial del festival, el Rec.0 és també un espai per a la cultura, la creativitat, el patrimoni, la tradició i la gastronomia, i aquest és l'espai on els germans Andrés, que a Igualada tenen una de les cartes de cuina més innovadora a unes preus assequibles, portaran el seu pop-up amb aquesta evolució cap al producte local preparat per menjar en un espai de fira.

Les incorporació de les proposes gastronòmiques, amb una alta presència de menjar de food truck, ha estat un dels elements que més ha quallat en les últimes edicions prepandèmia.