El grup Poble Actiu d'Igualada (proper a la CUP) proposa al govern de la ciutat que tregui el carril bici del centre del Passeig Verdaguer i traslladar-lo als carrils laterals per on ara circulen els vehicles a motor. Els responsables del partit creuen que les bicicletes i els patinets, que poden circular a velocitats relativament altes són més incompatibles amb els vianants que passegen per la zona central que amb els vehicles a motor. Poble Actiu voldria que el grup de govern, Junts x Igualada, completés la transformació d'aquest eix, que és un dels punts de més trànsit de la ciutat. El govern que encapçala l'alcalde Marc Castells ha reordenat el trànsit a la zona fent que els vehicles circulin per un sol carril, però han mantingut el carril bici a la zona central, on els vianants comparteixen espai amb els que van en bici i en patinet. Assegura la formació que hi ha hagut "incidents i accidents" a la zona.

Els regidors de Poble Actiu valoren "positivament la reducció a un sol carril de trànsit en cada sentit que el govern Castells ha dut a terme al llarg del Passeig Verdaguer". Amb tot, consideren que "és una actuació del tot insuficient" i la qualifiquen "d'operació de maquillatge que no un replantejament en profunditat d’aquest eix principal de la ciutat i de les seves enormes potencialitats com a espai d’aprofitament i trobada per part de la ciutadania", segons ha explicat la regidora Neus Carles. La regidora és molt elevada i ha provocat diversos incidents i accident, per això, proposaven moure el carril bici a la calçada. Neus Carles ho ha dit clar, “amb un únic carril de circulació per a vehicles hi ha espai per instal·lar un carril bici a la calçada, ara només falta la voluntat política de potenciar altres formes de mobilitat que no siguin el cotxe”.

L’espai central: una transformació pendent

L’espai central és la principal transformació que queda pendent al Passeig. Poble Actiu considera que caldria afrontar la substitució de l’enrajolat actual, enormement deteriorat i factor de risc sobretot en èpoques de pluja o de caiguda de fulles de l’arbrat. Així mateix, proposen instal·lar espais d’ús i convivència veïnal, com ara jocs per a infants, la millora de l’enllumenat, i la creació de bancs en cercle perquè esdevinguin punt de trobada.

La candidatura impulsada per la CUP denuncia que “el govern no té ni projecte ni planificació pel Passeig Verdaguer, i que una vegada més només s’ha actuat pensant en els vehicles i no en els vianants i els ciclistes". Com a exemple de les seves crítiques, denuncien que a l’alçada del carrer de Sant Magí s’ha restringit el pas dels cotxes, col·locant-hi pilones, però que el govern no ha sigut capaç de prioritzar el pas dels vianants donant continuïtat a la calçada central.

Per als responsables de Poble Actiu és contradictori que el govern hagi tingut prou capacitat econòmica per asfaltar i senyalitzar les obres que han fet aquest any, però que no vulgui encara la reforma integral que necessita el Passeig per a retornar-li “la dignitat d’una via de la qual tots els igualadins i igualines ens en sentim orgullosos”.