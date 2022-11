El Consell Comarcal de l’Anoia incorpora un secretari, el que segons el consell ha de permetre a la institució "poder tornar al seu funcionament ordinari". El secretari titular es troba de baixa per malaltia de les l'inici del mes de setembre, poques setmanes després que el Consell rebés peticions de l'Oficina Antifrau de Catalunya i del Tribunal de Comptes per aclarir perquè el secretari cobrava per treballar tota la setmana i només anava al seu despatx 4 dies, perquè cobrava alguns complements que no havien estat aprovats i perquè mantenia una activitat professional privada sense tenir concedida una autorització de compatibilitat. En el mateix moment també va plegar, però aquest de manera definitiva, l'anterior interventor. La baixa d'aquest darrer va crear un daltabaix administratiu, perquè la seva signatura és una de les tres que el Consell per poder ordenar el pagament de nòmines i de proveïdors.

El nou secretari és funcionari d’Habilitació Nacional, que és la figura que correspon a totes les Administracions. l. És la figura que pertoca a totes les Administracions i és la que tindrà també, des d’ara, el Consell. Tindrà presència en règim d’acumulació, és a dir, que pot prestar serveis en més d’una institució. D’altra banda, dimarts que ve, dia 8 de novembre, es convocarà la Junta de Portaveus i un Ple extraordinari per avançar diferents assumptes que haurien d’haver passat pel Ple del mes d’octubre i que, sense Secretari, no es van poder abordar.