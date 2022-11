El projecte de modernització i millora de la piscina municipal de Les Comes ha rebut una subvenció provinent dels Fons Europeus Next Generation d'1.155.139 euros. Aquestes obres permetran fer una millora integral de la zona dels vestuaris, fer totalment accessible l’equipament, alhora que es substituiran els tancaments per millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Esports, Patrícia Illa i membres del Club Natació Igualada i de la natació sincronitzada de l’Anoia Club Gimnàstic, ha estat l’encarregat d’anunciar aquesta subvenció que permetrà “un canvi i un salt endavant a aquest equipament molt utilitzat pels igualadins i igualadines i diversos clubs de la ciutat”. En el seu parlament l’alcalde ha explicat que aquest projecte “es va paralitzar amb l’arribada de la Covid, però el fet de tenir-lo apunt ha permès obtenir una puntuació molt alta dins de la convocatòria d’aquesta subvenció i que d’aquesta manera es pugui fer amb la inversió dels fons europeus”. Aquestes millores permetran renovar tota la zona de vestidors i recepció amb actuacions centrades en millorar-ne l’accessibilitat amb diverses rampes, serveis adaptats i ascensor per poder accedir a les grades. També es farà una important aposta per la sostenibilitat i eficiència energètica amb el canvi de tots els tancaments que són de fusta i vidre, s’instal·laran economitzadors d’aigua, temporitzadors i detectors de presència en diversos espais. Una altra subvenció europea dels Next Generation Marc Castells ha recordat que aquesta subvenció europea se suma al Next Generation de 4’5 milions d’euros que Igualada va rebre per tirar endavant la Via Blava del riu Anoia impulsada des de la Diputació de Barcelona que ja està en marxa, als 6,8 milions d'euros aconseguits per la rehabilitació de barris d’Igualada i als 875.000€ atorgats per fer millores en els edificis dels centres escolars de la ciutat. Un conjunt d’Inversions, ha explicat Castells, “que hem aconseguit trucant a les portes, presentant projectes i que suposaran un estalvi molt important en energia sumant-se a la lluita contra el canvi climàtic i en favor de l’economització i bon ús dels recursos.