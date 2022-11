El PSC ha demanat a ERC que cessi de la direcció del partit a Igualada Joan Mangues, que ha estat denunciat com a presumpte autor de pintades amenaçadores fetes a la seu del partit socialista a la capital de l'Anoia i a la seu del Consell Comarcal a la mateixa ciutat. Les pintades es van fer dijous passat a la matinada. El PSC ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra, així com també ho ha fet el Consell Comarcal, i ha pogut identificar els dos autors duent a terme l’acció gràcies a la gravació de les dues càmeres de vigilància del Consell, a la plaça de Sant Miquel.

El PSC considera inadmissible que persones amb aquest comportament tinguin un lloc a la direcció d’ERC a la ciutat, de la qual Mangues en forma part des del 2019, i sigui responsable, entre altres tasques, de la comunicació del partit i del grup municipal a Igualada, tot participant als actes del partit i acompanyant el grup municipal als Plens de l’Ajuntament. Una implicació amb el partit que Mangues fa malgrat que ell mateix ha reconegut a la premsa que des de fa uns mesos no és militant d’ERC degut a un procés en el qual es troba implicat.

El PSC demana, també, a ERC i a la candidata Alba Vergés "una declaració pública de disculpes per aquests fets, que actuï perquè no es repeteixin i que agafi el compromís per fer una política neta sense joc brut i sense espai per aquelles persones que formen part de la direcció del partit i que actuen amb pintades als edificis públics o comptes anònims a les xarxes".

En els darrers dies i hores està corrent una notícia que presumptament m'implica en una pintada al Consell Comarcal de l'Anoia, una operació intencionada i que cal posar en context, us demano que llegiu el FIL amb atenció: 👇 — Joan Mangues (@jmangues) 1 de noviembre de 2022

Joan Mangues hauria actuat al costat de Martí Claret, membre de la direcció de la Intersindical. La denúncia, segons el PSC, és contra tots dos, perquè són els que apareixen a les imatges.

El PSC ha fet una crida a que tots els partits polítics d’Igualada "perquè es comprometin a vetllar per un debat públic sense intimidacions, amenaces ni coaccions, inadmissibles en democràcia".