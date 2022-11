L’Ajuntament d’Igualada ha cedit un terreny per acollir el servei de pediatria de la conca d'Òdena al CAP Urbà de la ciutat, el que suposarà una reorganització del servei pel que fa a espais. Actualment, la pediatria de la Conca d'Òdena s'atén de manera concentrada al CAP de Vilanova del Camí. Aquesta concentració de servei es va establir per la pandèmia i, en principi, el departament de Salut voldria mantenir els professionals de pediatria concentrats en un mateix espai. La concentració de professionals, vista des del departament, és una proposta que optimitza recursos en un sector mèdic que en té un important dèficit.

El consitori igualadí ja havia formalitzar aquest oferiment a l’Institut Català de la Salut i al departament de Salut fa uns mesos. S'hi ubicarien 12 consultes totalment equipades. L’Ajuntament d’Igualada fa més d’un any que treballa per fer possible la recuperació del servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària Urbà de la ciutat, instal·lació del departament de Salut que gestiona l’Institut Català de la Salut.

L'Ajuntament ha cedit a la Generalitat un espai al costat de l’edifici del 092, a tocar del CAP Urbà, per tal que aculli 12 consultes totalment equipades on pugui oferir-se el servei d’atenció pediàtrica i donar així servei a la ciutat d’Igualada i també als municipis de la Conca d’Òdena. L’oferiment d’aquest espai municipal va formalitzar-se al mes de febrer amb un decret d’alcaldia prèvies converses i estudis amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons han explicat fonts municipals.

El projecte es troba actualment en fase de licitació i des de l’Ajuntament d’Igualada es demana a la Generalitat de Catalunya que acceleri el retorn d’aquest servei a la ciutat i eviti així que les famílies usuàries hagin de canviar de municipi. Marc Castells, alcalde d’Igualada ha refermat que “els serveis sanitaris de la ciutat són una prioritat i, en aquest sentit, exigirem que la Generalitat compleixi i el servei sigui una realitat molt aviat”.