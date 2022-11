El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano ha fet una crida a la corresponsabilitat entre ciutadans, empreses i administracions per fer front a un hivern que es preveu "complicat". Des del centre humanitari que la Creu Roja té a Sant Martí de Tous, el nou responsable del departament ha fet una crida a "implicar-se" en el suport de les entitats dels tercer sector. "El Govern activarà les polítiques públiques que correspongui, però també hi ha una corresponsabilitat per intentar pal·liar les conseqüències d'aquesta situació". De la seva banda, i amb les reserves en bons nivells gràcies a les últimes donacions, el president de la Creu Roja, Josep Quitet, ha destacat que estan preparats per entomar un hivern que serà "problemàtic". Campuzano ha volgut conèixer de primera mà la feina que està duent a terme en aquests moments l'entitat.

El conseller ha manifestat que la conselleria que encapçala té entre les seves prioritats fer “d’escut social” contra l’empobriment de part de la població agreujat per la crisi energètica, l’encariment de productes bàsics i de l’habitatge, i que ho vol fer de la mà d’entitats com la Creu Roja. Ha recorregut les instal·lacions del centre acompanyat pel president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet; la secretària de la Creu Roja a Catalunya, Helena Fontanet, i el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, que li han explicat el funcionament del magatzem i centre humanitari. També ha participat en la visita l’alcalde del municipi i delegat territorial del Govern al Penedès, David Alquézar. El titular de Drets Socials s’ha reunit amb responsables de l’entitat per conèixer la situació actual i compartir els reptes que encara l’acció humanitària, i ha signat al llibre d'honor.

Campuzano ha explicat que amb aquesta visita, a banda de conèixer l’espai i valorar la feina que fa la Creu Roja i els seus voluntaris, ha volgut “fer una crida a la ciutadania, tant a les persones com les empreses, d’implicar-se. D’implicar-se en el suport a la Creu Roja i amb el conjunt d’entitats del Tercer Sector”. En una atenció als mitjans, ha observat que “el país fa 12 anys que arrossega aquesta intensa crisi econòmica i social”, a la qual s’han sumat les conseqüències socials de la Covid i la pujada dels preus energètics després de la invasió russa a Ucraïna: “El Govern està molt concentrat a afrontar la crisi d'aquest hivern, assumeix una responsabilitat molt evident, però necessitem mobilitzar el país amb tota la seva energia”, apel·lant a la coresponsabilitat de la ciutadania i de les empreses, a qui ha demanat ajudar a les entitats socials que treballen per pal·liar la situació, tant en voluntariat com amb donacions i suport.

Preguntat pels reptes que encara el departament, ha destacat el d’aquesta crisi social. “Tenim instruments per respondre. Hem de ser capaços en les properes setmanes que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) compleixi amb la seva funció de darrera xarxa de cobertura d'ingressos mínims per a moltes famílies”, així com de treballar de manera molt eficaç en la coordinació amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV), i en els compromisos en matèria de pobresa energètica que són encara més rellevants en aquesta perspectiva. Ha alertat que hi ha altres reptes de fons, com l'infrafinançament de la Llei de la Dependència per part de l'Estat, així com el desplegament de la integració social i sanitària, a més de legislatius com la Llei del Tercer Sector, la del Sensellarisme i la reforma de la Llei de l’RGC.

Per la seva banda, Quitet ha afirmat que “la implicació del Govern en l’organització de Creu Roja i els seus 20.000 voluntaris dona força al territori per poder fer la feinada que fem, al costat de la Generalitat i molt especialment de la Conselleria de Drets Socials, per poder arribar als centenars de milers de persones que arribem en tot el territori català”. Ha lamentat els efectes de les crisis de la Covid i de la guerra d’Ucraïna sobre la pobresa ja estructural però ha afegit: “Estem convençuts que ens en sortirem”.

En la seva visita a la localitat de la vegueria del Penedès, el conseller ha visitat també l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, on ha signat el Llibre d’honor, i ha mantingut una reunió amb l’alcalde i amb l’equip de Govern municipal.