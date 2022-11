La Diagnosi de Salut de Santa Margarida de Montbui identifica que hi ha una mortalitat superior entre els homes que no pas entre les dones, exposa quina és la prevalença de tumors, malalties cardiovasculars, obesitat i problemes de salut mental (que són els principals problemes de salut), i fixa que hi ha una baixa adhesió a la dieta mediterrània entre dones i, en general, uns nivells baixos d’activitat física saludable. 'informe que ha elaborat la Diputació de Barcelona té com a objectius generals millorar les situacions de treball, de les relacions i de la cohesió social, l’alimentació i els hàbits saludables de la població. També atendre la soledat en la gent gran i la vulnerabilitat dels singulars. I, per últim, millorar les condicions de salubritat a través de la salut pública municipal.

La diagnosi aporta sis propostes per a accions futures per avançar en la redacció d’un Pla Local de Salut: prosseguir amb la iniciativa del pla de salut i elaborar el pla d’acció; construir un grup motor; ampliar l’acció del grup motor a altres sectors; fer devolució a la població del resultat de l’anàlisi; construir una taula ciutadana de salut i organitzar una jornada de priorització i decisió. L'elaboració de Plans locals de Salut és una de les línies de suport als municipis de la Diputació de Barcelona en matèria de Salut Pública, en benefici de la qualitat de vida de les persones, a través de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, segons expliquen fonts de la institució provincial. La Diputació, fins ara ha elaborat una vuitantena de plans de salut, amb els municipis de la província. Aquest divendres s'ha presentat el resultat a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui l’acte de lliurament de la Diagnosi de Salut del municipi montbuienc. L’acte de lliurament l'han protagonitzat el diputat de Salut Pública i Consum, Jesús Naharro, l’alcalde montbuienc, Jesús Miguel Juárez, i la regidora de Salut Pública, Coral Vázquez. El document, que suposa un primer pas per a la realització d’un Pla de Salut al municipi, permet identificar i prioritzar els principals problemes en l’àmbit de la salut pública local i proposa línies de treball. La diagnosi ha estat elaborada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. En l’acte de presentació el diputat Jesús Naharro, que també ha signat en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, ha destacat que «la Diputació està sempre al servei dels ajuntaments que, com el de Montbui, treballen per oferir els millors serveis possibles als seus ciutadans. Estem satisfets de poder lliurar aquesta diagnosi que és un document realista, fet amb la col·laboració de tothom, i que pot vertebrar les accions en l’àmbit de la salut». Per la seva part, la regidora Coral Vázquez ha valorat «de forma molt positiva la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que ens ha permès treballar en una diagnosi que aporta accions futures de cara a la redacció d’un Pla Local de Salut». La regidora ha explicat al Diputat la problemàtica existent al municipi a partir de la pandèmia, amb serveis que no s’ofereixen actualment al CAP Montbui com són el de Pediatria o el d’urgències de cap setmana.