Càritas ha iniciat una campanya per reclamar que tota persona pugui disposar d’una llar i que aquesta sigui digna. La raó de fons -segons expliquen membres de l'entitat a l'Anoia- es troba en les conseqüències que la manca de llar implica. Càritas posa l’accent sobretot "en la desconnexió social, que impedeix la plena integració de les persones i l’exercici del dret a l’arrelament en una societat".

Càritas explica en un comunicat que "hi ha d’haver mesures per prevenir les situacions d’exclusió social, polítiques públiques amb recursos i eines perquè sigui una realitat que totes les persones puguem viure amb dignitat i en una llar digna, amb pau i amb seguretat". I afegeix que "les persones que viuen al carrer o bé en habitatges inadequats, o en habitatges insegurs pendents d’una ordre de desnonament, han de tenir les eines necessàries per elaborar el seu projecte de vida i viure com a ciutadania de ple dret. Connectem amb una mirada àmplia i complexa de les realitats i els itineraris vitals".

La realitat que viu Càrites és que les persones sense llar són cada vegada més joves i diverses. I recorden que per a les persones que es troben en greu exclusió social, viure desconnectades és perpetuar la seva situació. Per superar l’exclusió és important i necessària la connexió amb els serveis públics de la comunitat on viuen, amb relacions socials o relacions familiars, amb la seva salut física i mental i amb els seus propis recursos personals i possibilitats".

El col·lectiu reclama un parc públic d’habitatge social per persones i famílies que pateixin la manca d’habitatge digne, el desenvolupament d'unes polítiques públiques de prevenció del sensellarisme, que s'anticipin a la pèrdua de la llar i que garanteixin l’accés als recursos adequats i recorden que l'habitatge és un dret bàsic que està sent vulnerat.

Joan Ordi, de la Junta de Càritas arxiprestal de l'Anoia-Segarra demana ajuts econòmics. L'entitat posa un telèfon per poder contactar, el 98032747.