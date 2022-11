El diumenge 13 de novembre tindrà lloc a Igualada la 4a Cursa Anoia en marxa contra el càncer, organitzada per l’Associació contra el Càncer a Igualada. Amb l’objectiu de conscienciar i col·laborar contra la malaltia, l’Associació fa una crida a participar en aquest esdeveniment esportiu dirigit a famílies, joves i tothom qui s’hi vulgui animar, per tal de poder recaptar fons per investigar i prevenir la malaltia.

La quarta edició de la cursa es tracta d’un recorregut de 5 quilòmetres que començarà a l’Estadi Atlètic d’Igualada. Els participants podran completar-lo corrent o caminant, perquè així hi puguin participar totes aquelles persones que ho vulguin fer. En acabar l’activitat, es farà una classe de zumba. L’activitat té un preu de 10 euros, que inclou una samarreta tècnica i la participació en un sorteig de diferents regals. La recollida de dorsals i samarretes es farà el mateix dia de la cursa i els dies 9,10, 11 de novembre al matí, entre 2/4 de 10 del matí i les 2 del migdia, i a la tarda, de 3 a 7. El dissabte 12 de novembre, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al Punt Comarcal d’Igualada, a la Rambla Nova, número 32.