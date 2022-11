Família i veïns de Pujalt han organitzat un acte en record de l'exalcalde Antoni de Solà. Aquest any es farà una xerrada sobre el canvi climàtic a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina, amb una introducció i repassada de dades meteorològiques de la zona, de la mà de l’Albert Borràs, director de l’Observatori on es desenvoluparà l’acte. Simultàniament, en una altra de les dependències de l’Observatori tindrà lloc un taller de manualitats amb materials de reciclatge per al nens.

L'acte de record continuarà amb una vetllada musical amb l’actuació d’amics i coneguts d’Antoni de Solà que acabarà amb un mos. L'endemà, diumenge, tindrà lloc un tast de la Ruta del 5 pobles de Pujalt en BTT i BTT elèctrica, que s’iniciarà a Pujalt. Aquesta ruta també formava part dels seus projectes. Per participar-hi cal inscripció prèvia (gratuïta) a ebikefriendscommunity@gmail.com . En cas de no tenir BTT, se’n podrà llogar a labacicleta.cat. Hi haurà una ruta llarga i una curta, perquè facilitar-ne la participació. Antoni de Solà va ser alcalde de Pujalt durant 36 anys, i també president de l’Ateneu Igualadí, del Consell Comarcal de l’Anoia i del Consorci per a la promoció turística de l’Alta Anoia. Va morir en un accident de trànsit aquest dimecres a la tarda. Tenia 64 anys. En el moment de l'accident havia perdut l'alcaldia. L'accident es va produir a la carretera de Calaf (C-1412) i el vehicle en el que viatjava va caure a la riera de Sant Pere, a Copons. De Solà va ser el batlle amb més temps sense cap interrupció a l'Anoia, va estar al capdavant de l'alcaldia de Pujalt des de 1983 a 2019. En aquestes últimes eleccions va cedir el relleu al republicà Pere Masana, malgrat que la seva candidatura va ser la més votada. Va ser president del Consell Comarcal de l'Anoia durant quatre anys, del 1991 al 1995, i també va presidir el Consorci de l'Alta Anoia.