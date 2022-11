La imatgeria del país se'n va de festa a Igualada

Igualada viurà una gran festa del bestiari festiu el pròxim dissabte 19 de novembre. La ciutat, rica en colles de bestiari i de foc, hi aportarà tota la imatgeria pròpia: la Víbria Jove d’Igualada, el Drac d’Igualada, el Drac Mal Llamp, el Drac Flameus, el Drac Xerric i el Drac Bufarot (aquests dos últims infantils). Pel que fa a les bèsties foranes, l’organització ha buscat diferents figures provinents de les territorials de què està composta l’Agrupació. En aquest cas, els assistents podran conèixer: el Boc Jordiet de Tortosa (territorial Terres de l’Ebre – Maestrat), la Carpafera de Martorell (Baix Llobregat i L’Hospitalet), el Drac Asparrac de Tragó de Segre (Terres de Ponent – Alt Pirineu), el Cabrot Petit del Vendrell (Penedès-Garraf) i el Drac de l’Agrupació del Bestiari.

La plantada de bestiari està prevista el dissabte 19 de novembre a entre les 10 i les 11h del matí a la plaça de Cal Font. D'allà partirà la cercavila Bestial , que serà tranquil•la i sense foc, a les 12 h del migdia. El recorregut sortirà de la Plaça de Cal Font, i passarà per carrer Aurora, baixarà pel carrer Òdena, i seguirà per carrer Custiol, carrer Santa Maria, plaça de l'Ajuntament, carrer Argent, plaça de la Creu, carrer Sant Magí i plaça Cal Font. En finalitzar es farà el dinar de colles a l’Escorxador. A la plaça de Cal Font, hi haurà, també, una catifa de flors, realitzada per la Federació Catalana de Catifaires.

La Cercavila de tarda, aquesta amb foc, serà a les 16,30h, i anirà de Cal Font a l’Escorxador. El recorregut s'inicia a la plaça de Cal Font, i continua pel carrer Aurora, carrer Òdena; rambla de Sant Isidre (punt d’encesa), rambla Nova, rambla de Sant Ferran (una altre punt d’encesa), plaça Castells, (també punt d’encesa); carrer Àngel Guimerà, carrer Prat de la Riba i Escorxador.

I finalment, es durà a terme l’acte Institucional del Festivitas Bestiarium amb la gala d’entrega dels Premis BEST que tindrà lloc a les set de la tarda a l’Antic Escorxador d’Igualada. En acabar la celebració, davant de l’edifici, es farà una encesa de lluïment per part de les bèsties participants.

Com cada any, des de l’organització del Festivitas Bestiarum es selecciona algun edifici emblemàtic de la Capital de la Cultura Catalana per celebrar la gala d’entrega dels Premis BEST, uns guardons que fan un reconeixement a la tasca de les colles federades a l’Agrupació, així com a altres actors vinculats al món del bestiari i la cultura popular. En aquest cas, aquest 2022 la convocatòria es farà a l’Antic Escorxador d’Igualada, un immoble inaugurat l’any 1905 i dissenyat pels arquitectes Pau Salvat i Isidre Gili.

Els diferents elements participants es podran veure del 13 al 18 de novembre a la Nau Central Escorxador de 18 a 20 h, en l’exposició de Bestiari Festiu de Catalunya, que s'organitza amb motiu de la trobada. La inauguració de la mostra es farà el diumenge 13 de desembre a les 18 h a la nau central de l’Escorxador d’Igualada.