El PSC entra al cos a cos amb ERC denunciant suposats vincles d'un compte anònim d'Instragram amb els republicans

El PSC d'Igualada ha emès un comunicat en el qual posa sobre la taula una suposada relació entre un compte d'Instagram, en principi anònim, Igualada News, amb ERC. Aquest espai a la xarxa es va crear fa un parell d'anys, durant la pandèmia, i ha tingut la voluntat de ser anònim. Té més de 25.000 seguidors i gran part del seu contingut està dedicat a explicar fets de la ciutat i a pujar vídeos de successos, en bona part. L'acció del PSC s'ha produït poc després que esclatés el conflicte del Consell comarcal de l'Anoia i el col·lapse en els pagaments (el govern del Consell va anunciar que havia trobat una solució per pagar les nòmines, però no per a la resta de compromisos econòmics). Igualada News va publicar alguns escrits sobre el problema i també de l'enuig dels representants dels treballadors pel tracte rebut a l'hora d'explicar el problema a les xarxes socials. ERC nega qualsevol relació amb Igualada News, un espai que segons fa públic el PSC gestiona Joan Mangues, que havia estat vinculat a la formació republicana, però que va deixar de militar-hi fa mig any.

Els socialistes igualadins consideren que Igualada News "es ven com un mitjà de comunicació quan en realitat és un perfil controlat per un partit polític [en relació a ERC]". Aquesta suposada vinculació la fonamenta amb el fet que Igualada News "comparteix el mateix servidor i la mateixa direcció d'IP amb la pàgina web d'ERC Igualada", i les pàgines "estan registrades a la mateixa localització física i el mateix proveïdor". ERC, per la seva part, assegura que no té cap relació amb l'empresa proveïdora del servidor i que en el mateix lloc hi ha allotjades altres empreses que no tenen res a veure amb ERC. David Prat, portaveu dels republicans, admet la relació del partit en el passat amb Joan Mangues, però assegura que actualment "ni tan sols és militant". Prat s'ha remès a una publicació que el mateix Mangues ha fet al compte Igualada News per explicar el contingut de la publicació, que desmarca en tot cas del partit. Prat fins i tot ha mostrat estranyesa per la relació perquè no es tracta d'una pàgina amb un contingut polític, i, en tot cas, afirma que ERC no és el partit que més post té.

Per Prat es tracta d'"una campanya de difamació" amb la intenció de perjudicar la seva formació. El PSC per la seva part, considera inadmissible "l'ús de perfils anònims que es venen com un mitjà de comunicació quan, en realitat, són perfils controlats políticament" i afegeix que "és una obligació moral i democràtica que la candidata d'ERC a Igualada, Alba Vergés, doni explicacions urgentment". Segons els socialistes, "la utilització d'Igualada News des d'un partit polític pot tenir finalitats d'alternació de l'opinió pública".

El mateix Joan Mangues ha penjat un post a Igualada News en el que exposa que és un projecte personal, que només vol ser un canal de comunicació sobretot pensat per als joves, i que no té pretensions de convertir-se en un mitjà d'informació. Aclareix que no té ajuts ni fa pagar la informació i assegura que "està desvinculat de cap mitjà polític". El govern del Consell Comarcal de l'Anoia, fa una setmana, va vincular el mateix Joan Mangues amb l'autoria d'unes pintades a la façana del Consell comarcal, i, aleshores també se'l vinculava a ERC, partit que és oposició al Consell comarcal. Les pintades estaven relacionades amb el fet que la institució comarcal havia indicat que no podria pagar els seus treballadors. El Consell està sent investigat per la Sindicatura de Comptes i per l'Oficina Antifrau.