No passa res si no saps on es fa el REC.0. Només fa falta acostar-se una mica a la vora del barri i els camins de gent que entren i surten t'hi portaran. Ens trobem al festival REC, desplegat i instal·lat a les antigues adoberies del vell barri industrial d'Igualada, el Rec.

Si no te'l coneixes, és ben bé un laberint. La gent va amb mapes de paper amunt i avall, que donen al punt d'informació. Hi ha els carrers i carrerons, i la situació de les diferents marques, punts d'activitat i servies. De tant en tant, se senten comentaris com ara "estic desorientat!" o bé "ens hem confós de direcció, anem al revés".

Hi ha un pati on es concentren les botigues amb productes per a nadons i infants. La Josefina i en Josep, de Terrassa, busquen alguna cosa pel seu net de sis anys, en Jan: "Hem vingut amb la idea de comprar-li roba, però tampoc gastar per gastar. Només s'ha de comprar el que es necessita", explica ella.

Cada botiga s'ha muntat el seu propi racó dins d'un espai. Per dintre, són totes una mica iguals: les parets de pedra, estanteries i barres amb roba penjada o plegada, una taula al mig amb més productes tèxtils, bosses, sabates, mitjons... Però cada una amb una música concreta que acompanya el seu racó empedrat. Sentim, per exemple, punk i screamo que surt de les portes d'American Socks, o bé sons més tropicals i de salsa que es belluguen a Visionario. També trobem marques com Ellesse, Textura o Adidas, que enguany ha col·locat una sabata esportiva ben grossa a la seva entrada.

L'Alícia i en David són d'Igualada i han vingut amb les dues filles: "Aprofitem per comprar per les nenes i per nosaltres. Ja veus que ja portem tres bosses. Som d'aquí i gaudim molt del festival, continuarem comprant i dinarem aquí".

I és que al REC no hi falta menjar. Pels carrers-laberint hi trobem plantats foodtrucks amb una oferta molt diversa: pizzes, frankfurts, escalivada, carabasses a la brasa amb mató, pastissos de formatge, pinyes a la brasa amb nata i llima, creps, tacos, vins... Hi ha habilitades diverses zones amb taules per menjar. La Laia i l'Òscar, una parella de Manresa, comenten que es gaudeix molt més de l'ambient amb l'oferta culinària: "Hi ha moltes botigues i poc temps... Els foodtrucks et treuen de sobre una preocupació -buscar menjar- i faciliten que et puguis quedar més estona i alhora descansar".

Però no tothom ha vingut només per comprar o menjar. La Marta, barcelonina que ronda els cinquanta anys, ha vingut amb el seu grup d'amigues "per veure l'ambient, i, sobretot, les adoberies d'Igualada. És un lloc molt especial i valoro molt positivament que el fan visible i el conservin tan bé".

Avui han tingut la sort que el cel és ben blau i el Sol, encara que sigui de novembre, encara escalfa. "Per aquest carrer ja hi hem passat", diu un home sense mapa mirant el carrer que puja fins a la sortida. El Rec va obrir dimecres, amb una gran afluència de visitants. Manté agenda d'actes, concerts, xerrades i visites guiades. I es pot visitar encara aquests divendres i dissabte.