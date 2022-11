El Govern ha iniciat aquest dissabte el procés de licitació de les obres per desdoblar la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) amb un pressupost de 28 MEUR. Són dos quilòmetres que els municipis de la zona han reclamat insistentment ampliar per facilitar el trànsit dels més de 30.000 vehicles diaris que hi circulen i per reduir la sinistralitat de nombrosos revolts.

Ara fa un any, el Departament de Territori anunciava la licitació immediata per començar les obres aquest 2022, però el concurs s’ha endarrerit fins ara. En una visita a peu de carretera, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha garantit que, amb la licitació ja en marxa, les obres començaran a la primavera. La previsió és que durin dos anys. Fernández ha celebrat que la licitació permet enfilar una actuació llargament reivindicada “que permetrà iniciar una nova realitat per al Baix Llobregat i l’Anoia”, tot augurant que aportarà “millores en benestar, competitivitat i seguretat”. En aquest sentit, ha recordat que els veïns de la zona del Pou del Merlí de Martorell notaran una reducció substancial de trànsit. El conseller ha definit l’actuació com una “transformació de la mobilitat”, i ha assegurat que el desdoblament dels 2 quilòmetres entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires són el tret de sortida a diverses actuacions que es tiraran endavant el 2023. És el cas de la variant de Piera, pressupostada en 8 MEUR i també pendent des de fa un any, la qual ha d’evitar que 6.500 vehicles diaris travessin el municipi anoienc per anar cap a Hostalets de Pierola. Al mateix temps, Fernández ha dit que el primer semestre del 2023 s’afrontarà la resta de desdoblament de la B-224, la construcció d’una rotonda d’accés a la Beguda i la millora del vial en direcció Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). Nou traçat En un primer tram de 500 metres, el desdoblament es recolzarà en la calçada actual de la B-224 i, a continuació, el traçat se’n separa en sentit nord. D’aquesta manera, es crearà una nova connexió a Martorell que completarà l’existent, alhora que la B-224 actual passarà a tenir una funcionalitat més local i serà cedida als ajuntaments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires. La via projectada consta de dues calçades de dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada cadascun, vorals exteriors d’1,5 metres i interior d’1 metre. El projecte de desdoblament també preveu una rotonda elevada de grans dimensions sobre el vial que connecta l’A-2 i l’AP-7 i una segona rotonda per connectar amb els carrers del Puig del Ravell i dels Barons de Castellvell, així com diversos ramals d’enllaç.