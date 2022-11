El Consell comarcal de l'Anoia podria trobar una solució a la manca d'interventor acudint a una bossa de funcionaris interins que té l'Estat. Entre aquestes persones, es podria mirar qui podria ser habilitat com a interventor i desenvolupar les tasques al consell anoienc. El president del Consell comarcal de l'Anoia s'ha reunit amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i amb el secretari d'Administració local, David Rodríguez per afrontar el problema. La resposta que va obtenir per part de la Ganealitat

La institució de l'Anoia es troba sense interventor des del passat mes de setembre, quan el que hi havia va marxar després de tenir sobre la taula un problema econòmic que podria ser de gran abast i que el podria esquitxar professionalment. El Consell està sota una investigació per irregularitats en els pagaments del secretari, principalment, però també de l'interventor. Aquest darrer, abans de plegar va fer un informe adreçat al Tribunal de comptes, per alertar de la situació al Consell comarcal de l'Anoia. I aquesta institució i l'Oficina Antifrau de Catalunya estan investigant la situació. L'adéu sobtat de l'interventor va deixar el Consell sense una de les firmes imprescindibles per aprovar les despeses de la institució i es va generar un gran enrenou amb els treballadors per por a que no cobressin les nòmines d'octubre i novembre.