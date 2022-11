Els grups municipals del PSC als ajuntaments de Piera, Masquefa i els Hostalets de Pierola presentaran una moció als plens municipals per reclamar la creació urgent d’una comissaria de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud.

La proposta de crear una comissaria per a aquesta zona de la comarca va ser rebutjada fa unes setmanes pel Departament d’Interior de la Generalitat. Per aquest motiu, els ajuntaments esmentats també han sol·licitat per carta una reunió urgent amb el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena.

Ara, l’Anoia té la seva única comissaria ubicada a la ciutat d’Igualada i presta servei a tota la comarca. Els socialistes asseguren que la comarca ha patit una transformació demogràfica en les darreres dècades i, en conseqüència, «la distribució i organització dels efectius policials que es va implementar el 2004 presenta un desajust evident amb l’estructura poblacional actual».