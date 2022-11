La igualadina Cristina Navarro serà nova regidora d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada, substituint Montse Argelich, que assumeix noves responsabilitats en l’àmbit de la Federació regional de la vegueria del Penedès, segons han explicat fonts del partit. El relleu d'Argelich per Navarro respon, segons els republicans, a la voluntat de treballar amb l'equip de les properes eleccions municipals del maig del 2023. Al mateix temps, el grup municipal d'Esquerra valora que "la feina feta per Argelich i el fet que el seu potencial es posi a disposició de l’estructura territorial de cara a les eleccions municipals".

Aquesta reestructuració també porta canvis en l’organització de les tasques i responsabilitats en el si del grup municipal. Així doncs, hi haurà canvis de representants de cada comissió, organismes dependents de l’ajuntament d’Igualada, així com també canvi en la figura del portaveu de grup municipal que serà el regidor Joan Valentí, encarregat de l’organització interna del grup municipal així com qui assistirà a les juntes de portaveus i desenvoluparà les funcions de coordinació interna amb política municipal.

La nova regidora, Cristina Navarro, és diplomada en Treball Social i llicenciada en Sociologia, habilitada com Educadora Social i actualment docent del departament d’Educació en el Programa de Formació i Inserció, modalitat PTT, a l’institut Milà i Fontanals. Navarro s’incorpora al grup municipal “amb entusiasme, il·lusió i moltes ganes de treballar per Igualada”, segons ha comentat, i es mostra molt satisfeta d’incorporar-se al grup municipal al costat “de grans companys i companyes amb una vocació clara de servei a la ciutat i als veïns i veïnes”.