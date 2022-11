L'alcalde, Josep Llopart (Junts), ha ordenat el tancament de dos centres de la parròquia on hi vivien 20 adolescents tutelats per la Generalitat i ha imposat dues sancions a la parròquia i a la cooperativa que gestiona el centre. L'alcalde justifica la seva actuació atenent-se a la normativa: "No tenen llicència per a això". Demana que es vagin a un altre poble mentre la situació no es regularitzi. "Hem posat en pràctica les actituds evangèliques d'acolliment i hospitalitat", respon el bisbat. Fonts del centre diuen sentir-se perseguits, titllen l'alcalde de "racista", i temen que la situació tingui conseqüències psicològiques per als joves.

El fred comença a calar als matins i Felisa Serra, veïna de Piera, s'enfunda en el seu abric per a fer una passejada. És l'única habitant de la plaça de l'Església. Fa vuit mesos que els seus veïns, els menors migrants desemparats, van deixar l'antiga rectoria per a anar-se a un altre local que la parròquia té al poble. Dona fe que els nois no suposaven cap problema. "Els trobo molt a faltar, em feien companyia. No tinc ni una queixa... no entenc per què l'alcalde els ha tirat. Si fossin blancs, fins i tot ucraïnesos, no hauria passat això", segueix Serra. "Felisa sempre truca quan hi ha una mica de soroll. No va haver-hi ni un problema. L'alcalde els vol fora. És bastant evident", corrobora un altre veí, Joan Vallès. "Tot el poble està en contra que l'alcalde els expulsi", afegeix Santiago Aguera.

Acceptació social

A diferència d'altres municipis de Catalunya, a Piera no hi ha ni un indici de conflicte social amb els mal anomenats 'mena'. Són nens i adolescents menors d'edat, que han arribat a Espanya sols i la Generalitat se'n fa càrrec. La immensa majoria procedeixen del Magreb o de l'Àfrica subsahariana, i s'han jugat la vida per a arribar fins a Europa, amb pasteres i embarcacions més que inestables. És el cas dels 20 nens que han estat vivint a Piera des de juny de 2018, l'any en què la Generalitat es va trobar amb una allau d'arribades que la van desbordar. Les comissaries es van convertir en la seva llar. Va ser llavors quan la Generalitat, la Cooperativa Suara, el rector i el llavors alcalde, Jordi Madrid Roca (ERC), van decidir reconvertir la rectoria en desús en una llar per a 20 nens. "S'havia usat com a casa de colònies i ens va semblar que estàvem en l'obligació d'acollir-los: per purs drets humans", sosté Madrid, actualment regidor en l'oposició. Atenent-se a la normativa, l'espai no complia amb els requisits legals. "El 2019 vam anar regularitzant-ho mentre ells seguien vivint-hi, perquè el que no anàvem a fer era enviar-los al carrer", segueix el exalcalde. "Això que està fent l'alcalde és intolerable, ras i curt: no vol aquests nois al poble", exclama.

El 'factor hidrant'

Al desembre de 2020 va haver-hi un canvi de govern municipal. Junts, amb el suport del PSC, va guanyar una moció de censura, i Josep Llopart va passar a ser el nou alcalde. El centre va seguir amb el seu procés de regularització i els bombers van demanar llavors instal·lar un hidrant d'aigua.

Paral·lelament, els nois evolucionaven a millor. Diversos voluntaris es van involucrar en projectes de mentoria. "Aquests nois no tenen ningú aquí. Des que els conec han experimentat un canvi molt gran. Fem un bé a ells i també al poble. Han de formar part de la nostra societat, són una passada", defensa Eduard Motivero, un voluntari que imparteix classes de fotografia.

El febrer passat tot va canviar arran d'una violació que es va produir en una casa ocupada. Llopart diu que la casa estava habitada per migrants, però admet desconèixer si els detinguts eren menors del centre o si hi havien estat. El fet és que a partir d'aquest moment, el consistori va posar l'ull en els adolescents de la parròquia. "Els tècnics de l'ajuntament es van posar molt nerviosos, hi havia un risc per la integritat i seguretat en el centre. Calia actuar", argumenta l'alcalde. "El centre no complia la normativa i podia haver-hi problemes", insisteix l'alcalde. Aquí va començar la deriva de sancions que ha esclatat ara en el conflicte amb l'Església.

Trasllat rebutjat

El 22 de febrer, l'equip de govern de Llopart va redactar un informe tècnic que obligava a la clausura del centre amb l'argument que s'havia d'instal·lar l'hidrant que havien demanat els bombers el 2021. El 14 de març. l'Ajuntament va recordar a la cooperativa Suara que havia d'assumir les obres de l'hidrant, xifrades en gairebé 100.000 euros, i va advertir que si els nois no se n'anaven, l'entitat podia ser multada amb fins a 6.000 euros. Els joves van sortir de la rectoria el 30 de març.

Es van instal·lar en un altre local parroquial, ofert pel capellà de manera temporal, i que ja havia fet funcions d'hostatgeria per a qui ho necessités. "La comunitat parroquial, per motivació religiosa, és a dir, per a posar en pràctica les actituds evangèliques d'acolliment i hospitalitat, decidim donar un sostre a aquests menors que es van trobar de manera sobtada sense espai on pernoctar", argumenta el bisbat de Sant Feliu.

L'alternativa de la parròquia no va agradar al consistori. El 13 de maig, l'Ajuntament va notificar al rector que el seu un altre local tampoc tenia permís per acollir als menors i va amenaçar amb sancions.

Parròquia en risc

Al juliol, l'Ajuntament va tornar a notificar que els nens havien d'abandonar el local parroquial, i per tant, el poble. A l'octubre, a través d'un decret, l'alcalde els va obligar a abandonar el nou local i va imposar quatre sancions greus. Dues a la cooperativa Suara, per valor de 1.500,50 euros cadascuna, i dues més, de valor idèntic, a la parròquia. El motiu, prestar acolliment a Piera en un local sense llicència, incomplint els usos del sòl i sense comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament. En cas que no deixessin el local, s'indicava que no es descartava que la Policia Local acabés precintant la parròquia, la qual cosa obligaria a deixar de celebrar misses o clausurar Càritas, entre altres activitats parroquials.

El trasllat dels joves fora de Piera no sembla la millor solució a ulls de les persones que treballen amb els nois. "Hi ha molts voluntaris que no podran desplaçar-se a un altre municipi. Es trencaran els vincles i els nens es tornaran a quedar sols", lamenta Montivero. "És un altre trauma per a ells, una trava". D'altra banda, l'Ajuntament encara no ha aprovat el projecte d'obres per instal·lar l'hidrant. "No és que no els vulguem, és que cal complir la llei. Se n'hauran d'anar de Piera perquè no tenim un altre espai alternatiu", defensa l'alcalde, que afegeix que aquests joves són "un problema" quan compleixen la majoria d'edat i la Generalitat els deixa sols. "Alguns decideixen delinquir", apunta. Llopart assumeix que en tot aquest assumpte potser es va equivocar en les formes. "Abans de començar amb els expedients administratius, podíem haver parlat", reconeix.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), i responsable dels menors, manté el silenci, ara per ara. "L'alcalde actua de manera racista", se sinceren diversos treballadors del centre a aquest diari.