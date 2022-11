El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) demana que s’afronti l’ampliació de l’Institut Milà i Fontanals de Formació Professional, a part de la creació de nous cursos a l'Institut Badia i Margarit, que va anunciar la setmana passada el conseller d'Educació, Joseo Gonzàlez Cambray. Per a la formació progressista més que una ampliació d'oferta es tracta d'un trasllat d'aquesta del Milà i Fontanals al Badia i Margarit, cosa que consideren que “no resol el problema” davant els centenars d’alumnes que des de fa tres anys es queden sense plaça. Es calcula que els alumnes que no van poder cursar els estudis que havien triat en primera opció al 2020 van ser uns 250, el 2021 prop de 300 i aquest 2022 la xifra ha arribat als 400.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, remarca que “volem una solució definitiva per resoldre la manca de places al Milà i Fontanals. Per això des del nostre grup municipal no ens conformem amb el trasllat de classes al Badia i Margarit i reclamem l’ampliació del centre.Igualada Som-hi proposa una ampliació en terrenys que es troben dins el mateix recinte del centre i que ja estan disponibles. "Defensem Igualada i l’ampliació és el que necessita la nostra ciutat urgentment per donar resposta a l’alta demanda de Formació Professional”, ha assenyalat el portaveu del grup, el regidor Jordi Cuadras.

Cuadras explica que “és absolutament inadmissible que per una manca de planificació de la Generalitat s’estigui deixant fora centenars de persones que voldrien formar-se. Ens preocupa la situació a la qual es deixa aquests alumnes que queden fora curs rere curs sense poder formar-se en allò que volen i, per tant, amb moltes dificultats per accedir al mercat laboral quan el que voldrien és accedir a aquests estudis per després trobar una feina. De ganes i il·lusió no els en falten però es troben el pas barrat. És una situació que, amb les dades de desocupació que tenim, com a ciutat no ens podem permetre”.

La regidora d’Igualada Som-hi Irene Gil afegeix que “deixant fora tants alumnes es deixen fora projectes vitals, optimisme i la il·lusió d’aquelles persones que havien decidit poder formar-se per tenir oportunitats laborals. Diversos joves ens han fet arribar la seva inquietud i impotència i com a territori no ens podem permetre que això estigui passant. Veiem com des de l’administració es demana a les persones que es formin per tenir accés a una feina o que es reciclin per poder adaptar-se a nous perfils laborals i és incoherent que després no s’ofereixin les places per a poder-ho fer”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta considera “inadmissible que no es faci l’ampliació del centre davant l’alta demanda que té i els bons resultats en inserció laboral que té pels seus alumnes, ja que ronda el 70% gràcies a la bona feina que fa la seva direcció i equip docent. És una reclamació que està per sobre dels partits i reclamem a la Generalitat que escolti Igualada i solucioni d’una vegada el greu problema que tenim”.

Igualada Som-hi ja va portar al Ple de fa un any de l’Ajuntament una moció amb aquesta demanda, Jordi Cuadras també va fer arribar la demanda personalment al conseller d’Educació en una visita d’aquest a Igualada l’any passat i també el diputat del PSC Jordi Riba va portar la petició d’ampliació al Parlament on va aconseguir que al desembre s’aprovés una Proposta de Resolució per fer l’ampliació que la Generalitat, de moment, no està aplicant.