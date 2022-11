Poble Actiu, grup municipal cupaire a Igualada, reclama a l'alcalde de la ciutat, Marc Castells (Junts per Igualada) que es decideixi a tenir una gestió pública de l'aigua. Actualment, el servei està en mans d'Aigua de Rigat, del grup Agbar. Els regidors cupaires defensaran uma moció en el proper ple en aquest sentit.

En el darrer mandat, el grup municipal de la CUP va fer públic que els serveis d’aigua dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt es troben en una situació jurídica irregular en no haver-hi contracte de concessió del servei d’aigua. Des de llavors, Poble Actiu ha reclamat diverses vegades durant aquests darrers anys que el govern Castells torni a convocar la comissió d’estudi per la regularització del servei d’aigua i n’ha reivindicat la gestió pública, un dret bàsic que no hauria de ser objecte de negoci.

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha declarat que la seva aposta és tenir una gestió pública de l’aigua i reclamen al govern Castells que es posicioni a favor de la gestió pública o privada de l’aigua. En aquest sentit, Carles ha posat d’exemple ciutats similars a Igualada, com Manresa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus o, recentment, Girona, ciutats que prioritzen la gestió pública de l’aigua. Carles ha recordat que en alguns d’aquests casos, el govern municipal està liderat, o bé forma part, de Junts per Catalunya, que són part del mateix espai postconvergent que el govern Castells. A més, el regidor Pau Ortínez ha comentat que ”la gestió conjunta i pública d’aquests serveis marcaria un canvi de rumb total sobre el model de ciutat, un canvi necessari per afrontar els reptes climàtics actuals”.

En el proper ple de finals de novembre, Poble Actiu presentarà una moció no resolutiva expressant la voluntat de crear una nova empresa municipal que gestioni els serveis d’aigua i d’energia. Amb aquesta moció volen que els diferents partits representats a l’ajuntament de la ciutat es posicionin sobre la gestió pública d’aquests serveis essencials.

El model de gestió actual de l’aigua està enfocat a la generació de beneficis per part de l’empresa que gestiona el servei, tot i fer-ho sense un contracte regularitzat. Aquest benefici, s’ha xifrat anteriorment en uns 500.000 € anuals, que representa un sobrecost molt important per a la ciutadania d’Igualada. Per això, els regidors de Poble Actiu afirmen que “passar a gestió pública suposaria que tots els diners recaptats reduirien la factura de l’aigua i serien invertits en el servei, prioritzant la gestió eficient i sostenible d’un bé comú com l’aigua evitant que els beneficis econòmics siguin per una gran multinacional com Agbar.

Una energètica municipal pública

L’aposta per un model conjunt d’aigua i energia renovable ja s’està començant a dur a terme en ciutats properes, com el cas de Manresa. L’empresa pública Aigües de Manresa, que fins ara gestionava el cicle de l’aigua a la capital del Bages, s’ha transformat en una empresa que també pot produir i gestionar energia pels equipaments municipals. La proposta és que en una primera fase, l’empresa pública d’energia igualadina pogués prioritzar l’autoproducció d’energia mitjançant plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals. En una segona fase, la nova empresa municipal hauria de liderar projectes de creació de Comunitats Energètiques Locals amb la participació de consumidors particulars i/o empreses, per tal d’augmentar la producció d’energia renovable a la ciutat.