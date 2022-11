L'Ajuntament d'Igualada ha fet una primera intervenció en un pas de vianants de l'avinguda Guadí (cantonada amb Prat de la Riba) perquè els cotxes hi redueixin la velocitat. Hi ha col·locat una banda, una goma que queda una mica alçada, perquè s'hi redueixi la velocitat. En aquest punt, el passat mes de setembre, un turisme va atropellar una nena de 6 anys. La nena va ser atesa a l'hospital, perquè segons ha explicat la mare, en ser envestida pel cotxe va sortir pels aires. La sort és que tot i la trompada no va tenir lesions significatives. Arran d'aquest incident, la mare, Mari Ángeles Sánchez, va iniciar una recollia de signatura a l'escola on estudia la filla, a l'Emili Vallès i fa una setmana les va entrar per registre a l'Ajuntament demanant una solució. Sánchez, que aquest dijous s'ha reunit amb el regidor de Mobilitat, Miquel Vives, no creu que aqueta banda que s'ha posat només en un sentit de la marxa sigui suficient. Demana que aquest estigui regularitzat per semàfor.

La petició d'instal·lació d'un punt semafòric ha estat plantejada per la mare, ja en el document de les signatures, però també en la reunió. De moment, la resposta municipal ha estat negativa. Miquel Vives ha explicat a aquest diari que a partir de la queixa que hi ha hagut s'estudiarà aquest punt de la ciutat. De totes maneres, Vives, a diferència del que manté la mare, considera que no va ser ben be un atropellament, sinó un cop. La mare, que estava al costat de la nena, manté que el cotxe la va envestir totalment. A banda del fet en sí, que va tenir lloc un diumenge, el punt de la queixa es troba en una via de doble carril en cada sentit, limitada a 50 km/h. El punt està assenyalat com a pas de vianants, per al regidor una senyalització que no es pot considerar incorrecta. "L'incident no va ser fruit de cap deficiència, sinó d'una conducció incívica", indica Vives. El conductor va donar negatiu en consum d'alcohol.

Mari Ángeles Sánchez adverteix que es tracta d'un lloc recte, sense semàfors, on els conductors poden prémer l'accelerador per sobre dels 50 km/h legalitzats. El doble carril que justifica la velocitat, per a la mare és un problema per a la seguretat dels vianants i assegura que caldria un semàfor en aquest punt per incrementar les garanties per als vianants. Sánchez ha explicat que ha sortit decebuda de la reunió amb Vives, que li ha exposat aquest mesura inicial (posar la banda en un dels sentits de circulació) i que ha descartat, ara per ara, el semàfor, tot i que manté oberta l'anàlisi sobre aquet punt de la ciutat.

Vives també ha explicat que aquest és un dels punts on s'hi instal·la, sovint, el ràdar mòbil, que hauria de tenir aquest efecte persuasiu. També ha indicat que aquest punt, tot i que no està a tocar d'una escola, en un futur podria formar part de les rutes segures per a les escoles, uns camins que l'Ajuntament està estudiant per poder-los reforçar en un futur amb més senyalització. També ha explicat que en aquesta zona s'hi ha actuat pintant alguna zona d'aparcament de motos a la vora dels passos de vianants per guanyar visibilitat dels conductors i es van retirar alguns arbres també pel mateix motiu en altres punts. Sánchez, per la seva part, reclama mesures més contundents. Per a ella, la prioritat, una regulació semafòrica.