El Govern de l'Ajuntament de Piera ha demanat a la Generalitat de Catalunya que es faci responsable de les mancances en els centres per a menors que ha tingut al municipi i que l'Ajuntament ha ordenat tancar al·legant deficiències tècniques. L'Ajuntament ha ordenat el tancament de dos espais que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) havia llogat, segons fonts municipals, a la parròquia de Piera, perquè incomplien condicions de seguretat o habitabilitat. L'argumentació del govern local, amb alcalde de Junts i el suport del PSC i En Comú Podem topa amb el que opinen persones que estan relacionades amb l'acollida i que expliquen que le mesures legals és l'argument que ha permès a l'Ajuntament treure del muniicipi els joves.

Explica l'Ajuntament que la seva voluntat és que la Generalitati ofereixi a aquests joves "un espai d’acolliment adequat a les seves necessitats", i assegura en un comunicat que té la mà estesa per retornar al diàleg i cercar solucions. L'Ajuntament assegura que el tancament de l’espai anomenat “La Moreneta” és temporal. Es tracta d'un edifici propietat de la Parròquia de Piera, on hi ha viscut una vintena de joves migrants. Segon el govern, l'ordre de tancament "respon exclusivament a la necessitat de regularitzar l’activitat d’aquest espai, que no està adaptat per convertir-se en un centre d’acolliment".

El relat que fa l'Ajuntament situa l'inici del problema el 2018. Suara, cooperativa que gestiona l'estada dels migrants, "va notificar a l’Ajuntament que havia llogat l’edifici propietat de la Parròquia situat a la plaça de l’Església i volia iniciar els tràmits per legalitzar l’activitat". El consistori pierenc, diu que "amb una clara voluntat de col·laboració", va permetre aquesta activitat sempre que la cooperativa regularitzés al més aviat possible la situació del centre, que no disposava de la llicència d’activitats. "L’any 2019, en rebre l’informe desfavorable de Bombers de la Generalitat per la falta d’hidrants, l’Ajuntament va fer un primer requeriment a la cooperativa Suara, que gestionava el centre SPAAI Castell de Fang. La manca de resposta per part de Suara i de la Generalitat de Catalunya (DGAIA), que és qui té competències en atenció dels menors no acompanyats, va obligar el consistori a iniciar l’expedient de tancament del centre Castell de Fang amb la voluntat que els joves migrants fossin traslladats a un altre centre que disposés de totes les garanties per al seu benestar", explica el govern local en una comunicació que ha fet pública aquest dijous.

I també inidiquen que "amb l’execució del tancament del centre SPAAI Castell de Fang, la Parròquia de Piera i la cooperativa Suara van decidir traslladar aquests joves a un espai de la casa parroquial anomenada “La Moreneta”, sense notificar de manera oficial a l’Ajuntament aquest trasllat. El nou espai tampoc té llicència per poder dur a terme aquesta activitat i, a més, no disposa de les mesures de seguretat necessàries perquè hi visquin aquests menors. Aquestes irregularitats van motivar l’Ajuntament a iniciar un nou expedient de tancament d’aquest espai per a l’activitat d’acollida de joves migrants".

Actualment, la cooperativa Suara ha presentat una proposta per col·locar 3 dipòsits de PVC "gegants", segons el govern, a la zona de l’esglèsia de Piera. Aquest dipòsits, inicialment l'empresa preveia situar-los en superfície. Amb aquests dipòsits es podri resoldre el problema dels hidrants de seguretat que demana Bombers de la Generalitat, però topa amb les restriccions urbanístiques. Afirma el govern local que "aquesta proposta no ha estat autoritzada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Piera per tractar-se d’un entorn artístic-històric, demanant que es col·loqui el dipòsit de forma soterrada integrat a l’entorn o que es resolgui amb hidrants".

L’Ajuntament assegura que Piera "sempre s’ha posicionat com un poble d’acollida, integrador, respectuós i solidari", però també explica que "ha prioritzat la seguretat de les persones, vinguin d’on vinguin, i el compliment de la normativa vigent". I conclouen que "malauradament aquests dos espais que s’han tancat temporalment, en aquests moments, no disposen de les condicions necessàries per garantir el benestar de les persones que hi viuen".