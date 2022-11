L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt instal·larà trampes per reduir la població de porcs senglars al seu municipi. En els darrers mesos se n'han vist exemplars en zones poblades que han crear inquietud entre els veïns. Però justament el fet que s'hagin vist per zona on hi ha presència humana ha fet decantar els tècnics de la Generalitat per recomanar aquesta solució.

L'Ajuntament va fer una ronda de consultes per tal d’establir un sistema efectiu i segur que permeti reduir la presència de porcs senglars a zones urbanes del municipi. Davant de l’increment registrat en la presència d’aquests animals, des del consistori es va contactar amb els Agents Rurals i amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través d’un tècnic d'activitats cinegètiques i pesca continental que estudiava la situació sobre el terreny. Els estudis realitzats han servit, de moment, per a descartar rebaixar la població de senglars a través de la seva caça donat que el trànsit dels animals es realitza en zones amb habitatges i amb una important presència de persones. Davant la impossibilitat de reduir la població de senglars a través de la caça, l'alternativa serà fer-ho a través de la instal·lació de trampes. L'Ajuntament treballa per tal de trobar l'empresa que faci el seguiment de les trampes, que les instal·li i en reculli els animals que hi quedin atrapats. Un informe emès pels agents rurals estableix que probablement es tracta del mateix grup de porcs senglars el que actua en les tres zones de la Pobla de Claramunt, en les quals també es té constància de la presència dels animals.