Entitats ambientalistes de la Conca d'Òdena han iniciat la campanya "Impuls sostenible" amb la intenció d'influir en els partits polítics perquè incloguin en els seus programes electorals proposta a favor de preservar l'entorn dels municipis d'aquesta zona. La pressió per crear sòl industrial a l'entorn del terme d'Igualada ha generat l'aparició e diferents col·lectius en contra de tacar determinats punts dels mapes amb zones industrials.

La campanya té com a lema “activem una política ecològica integral”, segons han explicat els diferents col·lectius en un comunicat, i està previst que el grup es presenti públicament i de forma presencial el proper dia 2 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a la sala polivalent del Centre Cívic Nord d’Igualada.

L’acte està dirigit a la ciutadania i en especial als partits polítics, als quals se’ls entregarà el material elaborat, que consta d’una diagnosi, objectius i propostes en àmbits com: gestió de l’aigua, mobilitat, urbanisme, territori, energia, natura, alimentació, residus, participació ciutadana, boscos, governança, teixit associatiu i model econòmic.

Impuls Sostenible també ha fet públic un manifest per tal que veïns i entitats de la Conca d’Òdena puguin adherir-s’hi telemàticament a donar suport a la campanya. "Davant la proximitat de les eleccions municipals i farts d'una retòrica buida que no afronta els urgents problemes ambientals, els promotors d’Impuls Sostenible exigeixen als representants polítics que treballin per a un canvi profund en totes les polítiques locals", ha assegurat.

En el manifest demanen als ajuntaments que com a administració més propera, liderinr i acompanyin la ciutadania en la transició ecosocial. Volen que hi ha un exercici d'una democràcia transparent que es basi "en l'aprenentatge col·lectiu i en dinàmiques comunitàries de reflexió, acció i avaluació, per a les quals l’empoderament de la ciutadania i les entitats socials serà imprescindible". Reclamen també que totes les polítiques sectorials tinguin un component ecològic i que le solucions basades en la natura siguin prioritàries respecte a d’altres propostes habituals o més còmodes que incideixin negativament en la crisi ecològica.

L’acte del dia 2 de desembre clourà amb la presentació d’un conjunt de propostes de mínims, amb la voluntat d’interpel·lar els diferents grups polítics dels municipis de la Conca, i així encetar un debat urgent i de gran importància. Finalment, es detallaran les següents passes que té previst dur a terme la campanya, amb l’objectiu d’iniciar un canvi de rumb en les polítiques ambientals a la Conca d’Òdena.