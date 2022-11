L'Observatori de Pujalt, Anoia Patrimoni i l'empresa cal Carulla han tingut el màxim reconeixement en la primera edició dels premis Anoia Turisme. Aquests guardons reconeixen la feina feta pels agents turístics en tres categories: Millor experiència turística; Comunicació de l'empresa i de la destinació; i, Tradició familiar i trajectòria empresarial. Aquest 2022 els guardonats van ser com a experiència turística, l’Observatori de Pujalt, com a comunicació de l'empresa i de la destinació es va reconèixer la tasca d’Anoia Patrimoni i el guardó a la tradició familiar i trajectòria empresarial va ser per Cal Carulla. El Consell Comarcal i Anoia Turisme van atorgar el premis en el marc de la 2a Nit del Turisme, que va tenir lloc dijous passat.

Sota el lema “Sumar esforços, multiplica resultats”, l’esdeveniment va reunir, al Museu Molí Paperer de Capellades, més d’un centenar de persones entre agents privats i públics del turisme de la comarca. L’acte es va iniciar amb els parlaments institucionals que van comptar amb la participació de Salvador Vives, alcalde de Capellades, Daniel Gutiérrez, conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Font, cap de l'oficina tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i Francesc Xavier Boya, Secretari General del Ministeri per a la Transició Ecològica y Repte Demogràfic del Govern d’Espanya.

Seguidament va tenir lloc la presentació de les accions, el que ha estat el full de ruta d’Anoia Turisme aquest 2022. Un audiovisual va repassar la feina feta en diferents àmbits com la concertació amb agents turístics, la creació i millora de producte turístic, la competitivitat, capacitació i assessorament, la promoció i comunicació i la gestió i planificació.

En el marc de la Nit també es va celebrar una taula rodona moderada per Damià Serrano, de l’Agència Catalana del Turisme, i hi van participar Carles Carol, president de la Sectorial del Turisme de la UEA; Mercè Sangüesa, del celler Pla de Morei; Daniel Gonzalez de l’empresa Anoia Patrimoni; Anna Sans, de l’agència de viatges de receptiu Inytur; i Silvia Viñarta, de Can Pascol.

La Nit del Turisme també va servir per fer entrega dels diplomes amb la certificació d’haver-se acreditat com a Punts d’Informació Turística (PIT) als 28 agents turístics que han aconseguit la renovació, i als 12 que l’han obtingut per primera vegada. El programa PIT l’impulsa la Diputació de Barcelona i el gestiona a l’Anoia pel Consell Comarcal, i té com a objectiu dotar equipaments turístics d’informació i coneixements sobre els atractius i l’oferta turística del territori.

L’acte el va cloure el vicepresident primer del Consell Comarca de l’Anoia, Jordi Cuadras, i seguidament va tenir lloc un espai per compartir, conèixer-se, crear relacions i contactes tot gaudint d’una degustació de productes de l’Anoia.

Anoia Turisme aglutina i coordina actors públics i privats en l’estratègia turística de la comarca. La Nit del Turisme té l’objectiu de fer un reconeixement a tots ells, al sector turístic de la comarca, posar en valor la seva importància i generar espais de relació.