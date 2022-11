El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya i el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) han reunit aquest dijous a Igualada, 350 professionals de l’àmbit sanitari per compartir les experiències del primer any de la posada en marxa de la coordinació d’incidents de la Catalunya Central des de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) Reus Les dades indiquen que el centre CECOS ha rebut en el darrer any 220.000 trucades de la Catalunya central. Els objectius d’aquesta jornada han estat conèixer la continuïtat assistencial de casos rellevants succeïts en el darrer any, així com valorar i potenciar el treball en equip dels diferents àmbits del SEM compartint les experiències, i actualitzant els coneixements adquirits durant el darrer any en que la CECOS Reus gestiona els incidents de la Catalunya Central.

Aquest primer any, la CECOS de Reus ha gestionat més de 220.000 alertes rebudes a la Catalunya Central, un 5% del total d’alertes rebudes a tot Catalunya. “La reestructuració del circuit de les alertes que es va fer no ha estat un repte fàcil, ni automàtic i per això, segons els responsables sanitaris, "es vol reconèixer l’esforç de tots aquells professionals que han fet possible la integració entre la CECOS de Reus i el territori de CatCentral gestionant i donant resposta a tots els incidents”. “Aquest canvi ha permès distribuir i equilibrar el volum d’alertes rebudes entres les CECOS de L’Hospitalet de Llobregat i Reus, amb la voluntat d’oferir el millor servei a la ciutadania”, indica Marta Olivé, Cap Territorial del SEM a la Catalunya Central. La jornada ha estat formada per tres taules rodones on diversos professionals han aportat els seus coneixements i experiència sobre casos pràctics en la gestió d’Incidents de Múltiples Víctimes (IMV) no traumàtics, dolor toràcic i taquicàrdies. En l’última taula del dia s’han extret conclusions de l’incident d’autocar que va bolcar a l’Anoia durant el juliol passat, on s’ha explicat com es va gestionar l’IMV tant des de la CECOS com des de les unitats assistencials de territori. També s’ha presentat la nova aplicació de Gestió d’Afectats en Incidents de Múltiples Víctimes (GA-IMV) que facilita la realització del registre de les filiacions en un IMV i que estarà instal·lada en totes les tauletes de les unitats assistencials.