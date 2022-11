Durant les properes tres setmanes es duran a terme els treballs de millora de la rotonda-enllaç ubicada entre el carrer del Pont i el Bulevard montbuienc. Es dignificarà una rotonda de reduïdes dimensions i que genera problemes a alguns vehicles mitjans o grans. Amb motiu d’aquestes obres, la Policia Local recorda que a partir del proper dilluns es produiran una sèrie de restriccions i d’afectacions viàries.

Entre les 8 del matí i les 18.30 hores, des del proper dilluns i fins que finalitzin les obres (la previsió és que siguin tres setmanes), es donarà pas alternatiu regulat per personal d’obra al tronc de la Carretera de Valls per un sol carril de circulació, fet que comportarà presumiblement retencions de trànsit, especialment en hora punta. La Carretera de Valls s’obrirà cada dia al trànsit a partir de les 18.30 hores.

A partir de les 8 hores del dilluns 28 i fins al final de l’obra estarà prohibit el pas de camions i vehicles de pes superior a 3’5 tones pel carrer del Pont des del carrer La Mercè en direcció a la carretera de Valls (desviament de turismes pel carrer Sant Jordi). També estarà prohibit el pas de camions i vehicles de pes superior a 3’5 tones pel carrer del Pont, des del Pont de la Palanca en direcció a la carretera de Valls (desviament de turismes pel caqrrer Can Passanals).

El tram de via del carrer del Pont entre el Carrer Sant Jordi i la Carretera de Valls estarà tancat a la circulació, excepte per a casos d’accés o sortida de veïns al/del seu gual. La sortida del gual s’haurà de realitzar en contra direcció fins al carrer Sant Jordi. Per aquest fet, des de la Policia Local de Montbui preguen màxima precaució als veïns i veïnes a l’hora de maniobrar. I es recomana, en la mesura que sigui possible, l’ús del vehicle privat.

També hi haurà afectacions pel que fa als autobusos del transport públic. Així, quedaran inoperatives durant tota l’actuació les parades del carrer del Pont, 6 i la que està ubicada al carrer del Pont, 62. S’habilitarà una senyalització provisional de parada de bus al carrer La Mercè (zona Plaça Manuel Rosales). El recorregut alternatiu de l’autobus haurà de realitzar-se pel carrer Santa Margarida, en direcció a la carretera de Valls.