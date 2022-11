El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares considera que les obres del nou enllaç d'Igualada amb la ronda sud i l'acabament de l'enllaç de Vilanova del Camí faran que la vida sigui més fàcil en aquests sistema urbà i que les millores distribuiran el trànsit de manera diferent, fent que la carretera C-37, aquesta ronda Sud de la capital de l'Anoia, tingui molt més trànsit, a l'entorn de 5.500 vehicles més cada dia de mitjana. Aquest divendres ha visitat a Igualada les obres del nou enllaç que el departament està construint per dotar el municipi d’un accés més ràpid i directe a la ronda Sud (C-37). Les obres haurien de permetre, també, reduir el trànsit al nucli urbà d’Igualada en 3.200 vehicles diaris, en 1.800 a Santa Margarida de Montbui i en 800 a Vilonova del Camí. Aquesta obra, amb un pressupost de prop de 14 milions d'euros, s’emmarca en un conjunt d’actuacions que Territori està desenvolupant per optimitzar la ronda Sud i millorar-hi l’accessibilitat i la distribució de trànsits als municipis de l’entorn.

Així mateix, el conseller de Territori ha remarcat la millora en la connectivitat que suposarà l’altra obra que el departament té en marxa actualment a la ronda, l'ampliació de l’enllaç dels Moletons de Vilanova del Camí. Aquesta actuació, amb un pressupost d’1 milió d'euros, permetrà, a més, alleugerir de trànsit el nucli urbà. Han acompanyat el conseller en la visita la vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i Berzosa, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte i Cervera, i l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez i Tamayo.

Aquestes actuacions permetran “millorar la salut i el benestar de la ciutadania, fer la circulació més fluïda i millorar el confort de les persones perquè quedarà més espai alliberat”. A més, ha afegit el conseller de Territori, possibilitarà “que les empreses de l'entorn siguin més competitives”.

En paral·lel, aquestes obres permetran optimitzar l’ús de la ronda Sud, que actualment registra un trànsit en aquest entorn de 7.000 vehicles diaris. El nou accés d’Igualada captarà 6.100 vehicles/dia i el trànsit pel tronc de la C-37 augmentarà en 5.500 vehicles/dia.

Nou accés d’Igualada

La ronda Sud d’Igualada té 6 quilòmetres de longitud i discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda tenia fins ara dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud.L’enllaç que s’està construint s’ubica entre aquests dos enllaços i estarà format per dues rotondes i un vial d’1,5 quilòmetres quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d’amplada, i dos vorals d’1 metre cadascun. L’obra, en execució des de finals de l’any passat, abasta els tres termes municipals d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Es preveu que els treballs finalitzin la tardor de l’any vinent.

El traçat inclou dues estructures; primer, per salvar la riera Garrigosa, un pont amb una longitud de 26 metres i el riu Anoia, després, amb un viaducte de 115 metres, element constructiu rellevant d’aquest actuació. La seva tipologia és la d’un pont mixt d’acer i formigó amb un arc central de 55 metres.

Així mateix, es garanteix la permeabilitat del camí de la Fassina amb una nova rotonda. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer Misericòrdia mitjançant una rotonda.

Per tal de connectar la xarxa urbana d’Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia pel seu marge dret, s’han previst voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent en el riu.

S’ordenen també el carrer de la Misericòrdia entre els carrers de Sant Antoni de Baix i de la Soledat i la cruïlla del carrer del Cardenal Vives amb el Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer per a permetre un millor control dels nous fluxos de trànsit. Així mateix, es construirà una passarel·la sobre la C-37 per a donar continuïtat a la mobilitat de vianants i bicicletes, al terme de Santa Margarida de Montbui. Finalment, s’ha previst l’eliminació d’una línia elèctrica aèria a l’entorn del nou viaducte.

Actualment, els moviments de terres de l’actuació estan finalitzats i s’estan construint diverses estructures. Els treballs d’urbanització al carrer del Rec i de la Misericòrdia estan avançats, de manera que podran entrar en servei de manera provisional el mes vinent, a l’entorn de les festes de Nadal.

Millora de l’accessibilitat de Vilanova del Camí

D’altra banda, el departament té en execució dos nous ramals a l’enllaç dels Moletons, a Vilanova del Camí, a la Ronda Sud, per a dotar-lo dels moviments que fins ara no eren possibles i, d’aquesta manera, millorar l’accessibilitat al municipi. Aquests ramals completaran la configuració actual de l’enllaç, en permetre la sortida cap a Vilanova del Camí dels vehicles que circulen en sentit Igualada per la C-37, i la incorporació a la C-37 en sentit Barcelona dels vehicles amb origen a Vilanova del Camí. Els nous ramals connecten directament la C-37 amb la rotonda elevada de l’enllaç. Es preveu que les obres finalitzin la primavera de 2023.