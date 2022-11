L’espectacle inèdit “La nostra llum” ideat per Teatre Nu i interpretat pels alumnes de l’Escola municipal de teatre La Tarima i l’Escola municipal de Música d’Igualada han donat aquest vespre el tret de sortida de la campanya de Nadal de la ciutat. Petits fotons de llum han il·luminant els instruments i omplint de llum i escalf la Plaça de l’Ajuntament, ajudats de quatre estrafolaris fanalers sortits de les profunditats Bosc Màgic, i davant la presència de les autoritats igualadines. En el transcurs de l’acte s’ha estrenat la peça musical que serà la sintonia d’aquest Nadal a la ciutat, composta per l’igualadí Àlex Almirall i amb lletra i veu del poeta Feliu Formosa.

Amb direcció i guió de Montse Basart, l’espectacle ha tingut com a protagonistes els joves actors Biel Rossell, Laia Borràs, Maria Berenguer i Mariona Prat que han interpretat els fanalers que durant totes les festes ompliran de vida els carrers de la ciutat i explicaran contes al Niu Màgic de la Plaça de Cal Font cada dia a les 19h.

A l’espectacle també hi ha participat els coreògrafs Dani Monterroso i el Gabriel Jiménez, Víctor Borràs a la direcció tècnica; Daniel Roda, Joana Borràs, Joana Porredon i Marc Tomàs portant la regidoria, Maria Hervàs com a responsable de vestuari, Montse Valentí a imatge i perruqueria, Mireia Arenós com a ajudant de producció, i amb el maquillatge de Sara Rivera, David Obiols, Rut Vidal, Raquel Rubio, Martina Callizo, Eva Roset, Lídia Torres i Ruth Casamitjà. Feia mesos que les tres escoles artístiques municipals d’Igualada (La Tarima, La Gaspar i l’Escola de Música) treballaven per elaborar conjuntament aquest espectacle inèdit, que també ha comptat amb membres del programa de formació professional d’estètica i perruqueria de l'Escola Pia Igualada.

Un Bosc Màgic per incentivar la sostenibilitat i les compres de proximitat

Des d’aquest vespre, diverses construccions de “Land Art” (art de la terra) il·luminades de manera creativa converteixen els carrers i places d’Igualada en un Bosc Màgic perquè la ciutat visqui un Nadal de reconnexió amb la natura. L’Ajuntament d’Igualada ha instal·lat obres de gran format creades amb restes orgàniques de la poda dels arbres de la ciutat en sis espais diferents per tal que els carrers tinguin més vida que mai, i en especial els eixos comercials. Amb aquesta aposta, es vol que Igualada esdevingui una capital comercial de la Catalunya interior i atraure visitants de les comarques veïnes que vulguin descobrir aquesta original proposta ideada per l’artista igualadí Jordi Enrich i creada conjuntament per les tres escoles municipals d’art de la ciutat: Gaspar Camps, la Tarima i l’Escola de música.

Les estructures estan pensades no només per ser admirades sinó que seran espais participatius i lúdics com ara el Niu Màgic de Cal Font on, durant 24 dies, –de l’1 al 24 de desembre- els fanalers del bosc encarnaran un Calendari d’Advent al Niu Màgic de Cal Font explicant 24 històries de llum. Passat Nadal, del 27 de desembre al 4 de gener, continuaran les activitats al Niu Màgic, cada dia a les 19h.

A banda de l’aposta per omplir d’activitat els carrers comercials, l’Ajuntament també fa una aposta decidida per la sostenibilitat. És per això que tot l’enllumenat nadalenc que s’ha encès avui és exclusivament amb llums LED de baix consum, i també s’han introduït canvis en els horaris per reduir el temps d’encesa –especialment entre setmana- i aconseguir així més estalvi energètic fora dels horaris comercials. Amb la mateixa voluntat, el consistori ha optat per descartar grans instal·lacions que requereixin massa energia elèctrica.

A més de les activitats pròpies del Bosc Màgic, la ciutat acollirà un centenar d’activitats culturals, lúdiques i solidàries per a tots els públics, com el Saló de la Infància –que torna després de dos anys sense haver-se pogut celebrar en un recinte tancat-, la Fira de Nadal, els Pastorets o l’arribada del Patge Faruk i ses Majestats els Reis d’Orient. Les activitats per aquestes festes es poden consultar a l’aplicació "agenda igualada", disponible gratuïtament per a mòbils Android i IoS.