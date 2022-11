Igualada ja llueix la reforma de la plaça de Sant Crist, al barri del mateix nom, renovada. Diumenge se'n va fer la inauguració amb una botifarrada popular, en col·laboració de l’Associació de Veïns del Barri, una ballada de Sardanes amb l’Associació Sardanista d’Igualada i un espectacle de contacontes per als infants amb els Músics del Parc.

En els seus parlaments l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, va posar en valor el punt de trobada, d’oci i de relació veïnal que aquesta plaça suposa pel barri del Sant Crist i que “ara és totalment accessible, molt més àmplia i amable i amb espais diferenciats per a tothom”. Castells va destacar també que aquest espai “servirà de punt de trobada per als veïns i lluirà en les activitats i festes de barri que organitza l’associació cada any”. A més, Castells recordava en la seva intervenció que amb el nou enllaç a la Ronda Sud i el futur soterrament de l’estació de trens “el barri viurà un canvi molt gran amb menys trànsit i un espai nou que donarà llum i vida al Barri del Sant Crist un cop l’estació estigui soterrada”.

El projecte és una realitat que després de diferents reunions amb els veïns del barri, on el govern han remarcat tant l’alcalde com la presidenta de l’Associació de Veïns, va agafar el compromís de remodelar la plaça que estava envellida i obsoleta. El projecte de remodelació es va presentar als veïns del barri abans d’iniciar-se per tal que hi donessin el seu vist i plau.

Una plaça accessible i que aposta per la vegetació

Els treballs de remodelació de la plaça del barri del Sant Crist han fet que tot l’espai sigui accessible i s’hagi ampliat amb la integració del tram del carrer de Bisbe Robuster com un tram de plataforma única, ampliant la superfície de la plaça i pacificant el trànsit de vehicles en aquest espai, segons han explicat fonts municipals.

S’han creat diversos paviments a tota la plaça, més amables i que permeten percebre la plaça de Sant Crist com un únic i gran espai dins del teixit urbà. S’han eliminat les barreres físiques existents aconseguint una plaça molt més accessible i amb zones d’estada delimitades amb diverses jardineres. La plaça, que ara llueix un gran avet de Nadal al centre, també compta amb un augment de la vegetació i arbrat. Aquesta millora verda ha creat espais diferenciats per a cada ús de les zones enjardinades amb diferents espècies, zones de bancs, i també noves zones de jocs infantils amb la renovació integral del mobiliari urbà.

Amb la voluntat d’augmentar la sostenibilitat de la plaça s’ha substituït també tota la il·luminació de la plaça per lluminària més sostenible de tecnologia LED.